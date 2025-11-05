Piloto de escudería de la región se impuso en el Turismo Carretera

Canapino realizó una impecable labor junto a la escudería de la región y aprovechó a uno de los circuitos más rápidos del calendario, Paraná.

El arrecifeño largó primero, pero en el desarrollo de la carrera sucedieron algunos contratiempos que obligaron al ingreso del auto de seguridad, y en cada relanzamiento, Canapino supo aprovechar el veloz y estable Chevrolet para continuar en la punta. Segundo arribó Agustín Martínez y tercero el local Mariano Werner, quien en todo momento fue a por la cima, ambos con Ford.

"A pesar de que pareció una carrera tranquila, tuve que cuidarme de no cometer errores y en particular de Agustín (Martínez) que estuvo cerca de pasarme dos veces. Tener un auto tan bueno reconforta, siempre es lindo manejar un auto rápido. Sé que estoy muy bien en el campeonato, pero falta y quiero seguir haciendo las cosas como hasta ahora", señaló Canapino, figura del Canning Motorsports.