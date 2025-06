Pintadas con tinte político en el predio de Banfield: la dura respuesta de Mariotto

"No vamos a dejar que nos corran del camino de saneamiento que elegimos los socios de Banfield en octubre de 2024", recalcó Mariotto, dejando en claro que la actual gestión no piensa dar marcha atrás en su proyecto para recuperar la salud financiera e institucional del club.

Sobre el origen de las pintadas, el presidente fue tajante al señalar a quienes considera responsables. "Hay personas muy interesadas en ver al club de rodillas, que no aceptan la derrota, pero nosotros no dejamos de trabajar incansablemente para ponerlo de pie, sin hipotecar el futuro de la institución. Hicieron mucho daño y quieren seguir haciéndolo. El esfuerzo y el compromiso de todos los socios no lo va a permitir", subrayó.

Las declaraciones de Mariotto llegan en medio de un clima tenso dentro del club, marcado por conflictos entre algunos empleados y la dirigencia. En este contexto, las pintadas aparecen como un nuevo episodio de tensión que busca desestabilizar la gestión actual.

El presidente también informó que ya se han tomado medidas para identificar a los autores de los actos vandálicos, que afectaron distintos sectores del predio de Luis Guillón. "Hemos tomado cartas en el asunto respecto a los que vandalizaron nuestras instalaciones y reforzamos el compromiso para tener un Banfield mejor del que nos dejaron", concluyó Mariotto , en un mensaje que busca transmitir firmeza y determinación frente a los ataques recibidos.

Los resultados deportivos negativos sumados a los conflictos internos han generado un ambiente complejo para Banfield en este arranque de año. Sin embargo, la dirigencia liderada por Mariotto insiste en mantener el rumbo trazado, enfocado en un proceso de saneamiento financiero y estructural que permita al club recuperar su estabilidad a largo plazo.