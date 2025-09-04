Plaini: "Con honestidad y una buena administración se puede tener un buen club"

"Con honestidad y una buena administración se puede tener un buen club. Hay que estar comprometido y tener un método de trabajo. Tengo un grupo de jóvenes buenísimos que me acompañan. Es mi responsabilidad, en un fútbol súper profesionalizado, tener dirigentes a la altura", aseguró Plaini.

En ese sentido, el titular del club de Lomas de Zamora remarcó el crecimiento institucional de la institución: "Uno tiene la posibilidad, a través de años, de conseguir muchos sponsors y auspiciantes. Metimos en dos años y medio siete mil nuevos socios. Venimos haciendo las cosas bien".

Uno de los puntos más relevantes del futuro inmediato tiene que ver con Villa Albertina, el predio donde se entrenan las divisiones juveniles del club. "Ahora el objetivo es poner a punto Villa Albertina. Sacamos a los intrusos y desde el año que viene el plantel profesional va a entrenar ahí en una cancha profesional. El estadio Eduardo Gallardón va a ser sólo para jugarlo", explicó, subrayando la importancia de unificar el trabajo futbolístico en un mismo espacio.

En cuanto al presente deportivo del equipo, Plaini resaltó: "El equipo viene mostrando garra y amor propio. Hace cinco fechas que no perdemos. Se armó un plantel competitivo, con un cuerpo técnico excelente y buenos seres humanos".

Por último, dejó en claro su aspiración para esta temporada: "Mi aspiración es entrar al Reducido. Yo vi a Los Andes las tres veces en Primera, sería mi sueño".