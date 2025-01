Por hacer un asado, quemó cuatro hectáreas junto al Parque Pereyra Iraola y quedó detenido

La jornada del sábado fue muy particular en Berazategui no solo por este hecho, sino porque en Hudson se quemó gran parte de la flora por causas que no fueron especificadas. En dicho siniestro, dotaciones bomberiles berazateguenses, como también de Bernal, Quilmes, Solano, entre otros, lucharon durante 24 horas para lograr controlar el fuego. Para colmo, en sintonía, un sujeto causó destrozos con una bolsa de carbón y un poco de leña.

Todo comenzó durante el mediodía, cuando un hombre de 30 años estaba en una quinta situada en la periferia del Parque Pereyra Iraola, reserva natural que sirve como pulmón de gran parte de la zona sur del conurbano. El acusado estaba con su familia pasando un momento de ocio y quisieron comer un asado. Es por ello que, sin tomar las medidas precautorias, con un calor infernal y el ambiente seco, al iniciar el fuego, este se propagó rápidamente.

Quisieron controlarlo entre ellos, pero las llamas se extendieron y quemaron cuatro hectáreas del lugar. Todos los pastizales aledaños se vieron afectados y, para salvarse, escaparon como pudieron. Así las cosas, llamaron a los Bomberos Voluntarios de Gutiérrez, que en conjunto con otras dotaciones y el cuerpo de Guardaparques intercedieron para que el desastre no se siguiera extendiendo.

Lamentablemente, el daño ya estaba provocado y el hombre fue detenido por agentes de la Comisaría Tercera de Gutiérrez, donde quedó alojado e imputado. Hubo antecedentes similares y, si bien esta vez de milagro no ocurrió, pueden ocasionar víctimas fatales, entre ellos animales y árboles históricos que están en la región.

Los Bomberos, lejos de dejar de trabajar, acudieron horas más tarde a Hudson para controlar el impactante incendio que llevó más de 24 horas de labor por parte de los rescatistas y que fue tendencia durante el último fin de semana.