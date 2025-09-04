Premiaron a ganadores del concurso literario "Mi Historia Cotidiana"

El certamen fue organizado por la Secretaría de Cultura a través del área Literatura Lomas, con el objetivo de seguir fomentando la lectura, la creación literaria y el talento de la comunidad.

En la Categoría "A" (Niños, Adolescentes y Jóvenes) los ganadores fueron: Primer premio, Rodrigo Franco; segundo premio, Estrella del Mar Sanguina, y en tercer lugar, Benjamín Gabriel Ruiz.

En la Categoría "B" (Adultos), se otorgó el primer premio a Silvia Mónica Frías; el segundo puesto lo obtuvo Ángel Durante, y el tercer premio lo recibió Mirta Dovidenko.

El jurado estuvo integrado por los reconocidos escritores Sil Pérez, Jorge Cabrera, Dietris Aguilar y Andrea Ginés.

El concurso, organizado por Literatura Lomas, invitó a narrar instantes, recuerdos, reflexiones o escenas cotidianas, en un texto breve acompañado por una fotografía. La propuesta contempló dos categorías, una para niños, adolescentes y jóvenes, y otra para adultos.

"Literatura Lomas es una invitación a ponernos en acción contra uno de los enemigos del presente: la indiferencia. Porque no hay nada más potente y activo que un pueblo que escribe, lee y descubre nuevos horizontes", sostuvo el intendente Federico Otermín, quien estuvo presente en el acto de premiación.

Además, el jefe comunal destacó: "Escribir es un acto de amor, un refugio que nos permite habitar otros mundos, que nos invita a no resignarnos. Somos la Comunidad de Julio Cortázar y queremos ser la cuna de nuevos escritores y escritoras que le den vida a nuestra identidad, nos hagan reflexionar sobre el presente y nos impulsen a construir un futuro mejor".

De esta manera, el Municipio de Lomas continúa generando espacios de participación y creación colectiva que reafirman el valor de la cultura como motor de transformación social.