Preocupación en Quilmes por una grave lesión

Federico Pérez deberá ser operado, ya que sufrió la rotura de meniscos, por lo que estará por lo menos 45 días fuera de las canchas. Tigre mostró interés en el jugador, cuyo pase pertenece a Comunicaciones, que lo cedió a préstamo con opción a compra.
Quilmes cerró su participación en la Primera Nacional con una derrota ante Tristán Suárez, que dejó un sabor amargo y muchas preguntas para el futuro. Sin chances de ingresar al Reducido y con la obligación de rearmar el plantel pensando en 2026, el cuerpo técnico encabezado por Alfredo Grelak ya analiza qué jugadores seguirán en el club. Sin embargo, una noticia inesperada encendió las alarmas: Federico Pérez sufrió la rotura de meniscos y deberá ser operado, lo que lo mantendrá al menos 45 días fuera de las canchas.
El defensor, que fue uno de los puntos más regulares del equipo durante el torneo, disputó 26 partidos y convirtió un gol en la temporada. Su ausencia no solo es un golpe en lo deportivo, sino también en lo anímico, ya que se trataba de uno de los futbolistas más firmes en la consideración del entrenador.
En el entorno del club también trascendió que Tigre mostró interés en el jugador, cuyo pase pertenece a Comunicaciones, entidad que lo cedió a préstamo con opción de compra. Desde el Cervecero reconocen que la lesión podría alterar los tiempos de cualquier negociación, aunque su buen rendimiento no pasó desapercibido en el mercado.
Mientras tanto, Grelak y su cuerpo técnico ya comenzaron a delinear la base del plantel para el próximo año. Tras un cierre de torneo en el que sumó apenas dos puntos de los últimos 30, el DT reconoció la necesidad de una profunda renovación, pero también valoró el compromiso de los jugadores más jóvenes.
Quilmes atraviesa semanas de análisis y definiciones. El objetivo será rearmar un equipo competitivo, recuperar la identidad futbolística y dejar atrás una campaña que no estuvo a la altura de las expectativas. La lesión de Pérez, una de sus piezas más sólidas, es un nuevo desafío en un club que necesita volver a ponerse de pie.
