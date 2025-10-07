Preocupación en Quilmes por una grave lesión

El defensor, que fue uno de los puntos más regulares del equipo durante el torneo, disputó 26 partidos y convirtió un gol en la temporada. Su ausencia no solo es un golpe en lo deportivo, sino también en lo anímico, ya que se trataba de uno de los futbolistas más firmes en la consideración del entrenador.

En el entorno del club también trascendió que Tigre mostró interés en el jugador, cuyo pase pertenece a Comunicaciones, entidad que lo cedió a préstamo con opción de compra. Desde el Cervecero reconocen que la lesión podría alterar los tiempos de cualquier negociación, aunque su buen rendimiento no pasó desapercibido en el mercado.

Mientras tanto, Grelak y su cuerpo técnico ya comenzaron a delinear la base del plantel para el próximo año. Tras un cierre de torneo en el que sumó apenas dos puntos de los últimos 30, el DT reconoció la necesidad de una profunda renovación, pero también valoró el compromiso de los jugadores más jóvenes.

Quilmes atraviesa semanas de análisis y definiciones. El objetivo será rearmar un equipo competitivo, recuperar la identidad futbolística y dejar atrás una campaña que no estuvo a la altura de las expectativas. La lesión de Pérez, una de sus piezas más sólidas, es un nuevo desafío en un club que necesita volver a ponerse de pie.