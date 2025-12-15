Profertil, el mayor productor de fertilizantes de Sudamérica, cambia de dueños

La transacción se completó luego de que Adecoagro concretara la compra del 50% de las acciones que estaban en manos de Nutrien y, posteriormente, de que el directorio de YPF aprobara la oferta vinculante presentada para desprenderse de la mitad restante de la compañía. Desde la petrolera estatal indicaron que la decisión fue avalada en la reunión del Directorio del jueves 11 de diciembre y aclararon que el cierre definitivo de la operación se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en el acuerdo de compraventa de acciones. YPF sostuvo además que la venta le permite continuar enfocándose en su negocio estratégico, particularmente en el desarrollo de Vaca Muerta, con el objetivo de consolidarse como una empresa de clase mundial.

Adecoagro es una de las principales compañías agroindustriales de Sudamérica y cotiza en la Bolsa de Nueva York. Posee unas 210.000 hectáreas productivas y plantas industriales en Argentina, Brasil y Uruguay. En el marco de su estrategia empresarial, produce más de 3,1 millones de toneladas de productos agrícolas y genera más de 1 millón de MWh de electricidad renovable, integrando producción de alimentos, energía y sustentabilidad.

Por su parte, Profertil es uno de los productores de urea y amoníaco más eficientes a nivel global. Cuenta con una capacidad instalada anual de 1,3 millones de toneladas de urea granulada y 790.000 toneladas de amoníaco, lo que le permite abastecer cerca del 60% del consumo de urea de la Argentina. La urea es un fertilizante nitrogenado de síntesis industrial, obtenido a partir de la combinación de amoníaco y dióxido de carbono bajo altas presiones y temperaturas, y cumple un rol clave al aportar nitrógeno al suelo, un nutriente esencial para el crecimiento vegetal y el aumento del rendimiento agrícola.

Es el fertilizante nitrogenado más utilizado en el mundo, especialmente en cultivos extensivos como trigo, maíz, arroz y soja, y su costo y disponibilidad están estrechamente vinculados al precio internacional del gas natural y a la capacidad industrial local.

El complejo industrial de Profertil está ubicado en Ingeniero White, Bahía Blanca, dentro del principal polo petroquímico del país, con acceso a gas natural y energía eléctrica a precios competitivos, un factor central para su eficiencia productiva.

Un gigante del agro argentino

El cofundador y CEO de Adecoagro, Mariano Bosch, destacó el valor estratégico de la operación y señaló que Profertil es una de las mejores compañías de Argentina, con un equipo profesional experimentado y comprometido, además de una ubicación y condiciones productivas y comerciales estratégicas para la región. También subrayó la importancia de profundizar la integración entre energía y alimentos, al remarcar que el objetivo es potenciar una operación que transforma gas en un insumo clave para la producción de alimentos. Bosch celebró además la alianza con ACA, al considerar que se trata de una asociación basada en una relación larga y exitosa, orientada a construir negocios agroindustriales sustentables, competitivos y generadores de valor para el desarrollo de Argentina y Sudamérica.

Desde la Asociación de Cooperativas Argentinas, su gerente general Ricardo Wlasicsuk explicó que la participación en Profertil representa un paso estratégico para el sector cooperativo, ya que integrarse en la producción local de urea granulada fortalece la provisión de un insumo clave para el agro, en línea con la propuesta integral de ACA para su red de cooperativas. También destacó que la alianza con Adecoagro consolida la presencia de la entidad en la producción y distribución de insumos agropecuarios en el país.

Profertil se dedica a la producción de fertilizantes orientados a optimizar el rendimiento de los cultivos de manera sustentable. Además de producir 1.320.000 toneladas anuales de urea granulada, comercializa otros fertilizantes y elabora mezclas a medida según región y cultivo. La compañía cuenta con oficinas administrativas en la Ciudad de Buenos Aires y terminales logísticas en Bahía Blanca, Necochea, San Nicolás y Puerto General San Martín.