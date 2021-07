Provincia evalúa establecer un pase sanitario

“Es una posibilidad, la estamos estudiando. Hoy la normativa nacional, el DNU, no lo habilita, y está vigente hasta el 6 de agosto. Lo estamos estudiando como posibilidad, me parece una buena medida, una medida inteligente”, aseguró el funcionario del gabinete de Axel Kicillof.

Pero Bianco diferenció: “Apunta a un problema que no estamos teniendo de manera masiva en la Provincia, que es que en Francia los jóvenes no se querían vacunar. Es una medida que se enfoca a ese público. Cuando les ponés una obligación de vacunarse para los lugares que les gustan, como bares, restaurantes o recitales, se van a terminar vacunado”.

El lunes 12 de julio, el presidente de Francia Emmanuel Macron anunció un conjunto de medidas para alentar la inmunización. Entre ellas, la generalización del certificado sanitario para poder ir a restaurantes o cines y la vacunación obligatoria para el personal de salud.

ADEMÁS:

En un mensaje a la población, el presidente Macron envió un duro mensaje para aquellos franceses que aún no tienen pensado acceder a sus dosis. “Ya no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la de mis hijas, por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez usted se queda en casa, no nosotros”, sostuvo.

Los anuncios de estas medidas provocaron que el miércoles 14 de julio cerca de un millón de franceses se registren para vacunarse en los días siguientes. A su vez generó que alrededor 19.000 personas protestaron en contra de las nuevas medidas.