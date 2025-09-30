Qué medidas tomaron desde la Escuela Humanos de Canning tras los cánticos antisemitas

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los directivos de la institución educativa aclararon diversos puntos sobre cómo es la situación de la escuela en este caso, además de los pasos a seguir que se concretaron con los alumnos y familiares.

"La Escuela Humanos repudia enérgicamente todo tipo de expresiones discriminatorias y excluyentes", comienza el escrito, aunque luego aclaran que tanto la organización como cualquier situación derivada de ese viaje de egresados son ajenas a la responsabilidad del colegio.

Para evitar la reiteración del episodio, se indicó que se mantuvo una "reunión con los alumnos involucrados a fin de analizar y esclarecer los hechos, y otra con sus familias, quienes de buena fe y con preocupación presentaron sus disculpas a la institución".

Asimismo, añadieron que se recibió a la inspectora, al jefe regional y a la subdirectora de Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), con "quienes compartimos información y definimos acciones a seguir en el marco institucional y dentro de la normativa vigente".

El lunes el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Retiro para que se investiguen los cantos antisemitas.

La denuncia quedó a cargo por sorteo del juez federal Sebastián Ramos, según informaron fuentes judiciales y la investigación es por supuesta "instigación a cometer delito" en base a la ley 23592, artículo 3, mientras que además se pide el dictado de una medida cautelar urgente ante "la rapidez y masividad con la que se está difundiendo el video con contenido que perjudica en forma directa a toda la comunidad judía" para que se "haga cesar de inmediato" la reproducción y/o difusión del material".