Quilmes no pasó del empate frente a Güemes en el Centenario

El inicio parecía promisorio: a los 5 minutos, Agustín Bindella probó con un remate que el arquero visitante no controló bien y Federico Pérez estuvo cerca en el rebote. Sin embargo, enseguida el partido se interrumpió por un corte de luz que demoró casi 20 minutos y enfrió el arranque.

Con el correr del primer tiempo, el Cervecero manejó más la pelota pero no supo transformarla en peligro real. Güemes, con menos posesión, inquietó en un par de ocasiones a Esteban Glellel, que respondió bien y mantuvo el arco en cero hasta el descanso.

En el complemento, Quilmes intentó adelantarse, aunque sus avances fueron tibios. Un centro de Juan Ignacio Capano desviado por Óscar Belinetz estuvo cerca de abrir el marcador, pero la defensa del Gaucho salvó sobre la línea. Los cambios –con los ingresos de Jano Coronel, Gabriel Vázquez y Tiago Marghetich– tampoco modificaron el trámite. Para colmo, se lesionó Bindella y debutó Santiago Luna, mientras que Ramiro Martínez debió salir reemplazado por Joaquín Postigo sobre el final.

La visita también generó peligro con algunos contragolpes, aunque tampoco tuvo eficacia. El 0-0 terminó siendo el resultado más justo para un duelo deslucido, sin emociones y con escasas llegadas.

Con este empate, Quilmes suma 37 puntos, ocupa el duodécimo lugar y prácticamente se despidió de cualquier chance de pelear por el Reducido. El único alivio es que logró alejarse un poco más de la zona de descenso. En la próxima fecha, el Cervecero visitará a San Martín de Tucumán, obligado a mejorar su rendimiento si quiere cerrar el torneo con dignidad.