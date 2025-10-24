Quilmes oficializó la salida de Iván Ramírez y Fernando Torrent

Ramírez, quien ejerció la capitanía del conjunto Albiazul, había arribado al club en 2023 como jugador libre. Durante su ciclo, el volante central disputó 87 encuentros, convirtió un tanto y recibió 28 amonestaciones, consolidándose como un eje fundamental en el mediocampo.

En el caso de Torrent, el defensor se incorporó esta temporada a solicitud del extécnico Sergio Rondina. Pese a haber marcado un gol en 16 partidos jugados, su tiempo en cancha se vio severamente afectado por reiteradas lesiones. Estas dos desvinculaciones engrosan la lista de bajas ya confirmadas, que incluye a Mariano Miño, Oscar Belinetz, Juan Cruz Kaprof, Enzo Kalinski, Edwin Schulz y Camilo Machado.

Se espera que en los próximos días se sumen las salidas de Maximiliano Padilla, Leandro Allende, Francisco Flores, Mariano Santiago y Tiago Benzi. Actualmente, el cuerpo técnico y la dirigencia analizan la estrategia a seguir para el inminente torneo, con la prioridad de resolver la inhibición que actualmente le impide al club cerrar la contratación de nuevos refuerzos.