Reactivan una obra histórica hidráulica en Burzaco

Hacia mediados de 2023, la obra se encontraba en una etapa final, con un avance reportado de aproximadamente el 95 por ciento, y fue paralizada por decisión del gobierno nacional.

Actualmente, los trabajos -encarados conjuntamente por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y la comuna- se desarrollan en la intersección de las calles Presidente Roberto M. Ortiz y Alvaro Pintos, dentro del Parque Industrial de Burzaco, donde se está demoliendo la antigua alcantarilla sobre el Arroyo del Rey para construir una nueva estructura que funcione como puente, mejorando la circulación y el drenaje del agua en toda esa zona.

Al respecto, el intendente Mariano Cascallares destacó que "se trata de una obra estructural largamente esperada que habíamos gestionado durante mucho tiempo y que hoy vuelve a ponerse en marcha", al tiempo que destacó que se espera que pueda estar concluida en los próximos meses.

Y agregó: "Estas tareas no solo mejoran la infraestructura y la seguridad hídrica de nuestros barrios, sino que también fortalecen el entorno del Parque Industrial, generando condiciones para seguir potenciando la producción y el empleo local, en beneficio de millas de familias".

El proyecto integral de "Desagües Pluviales Burzaco Sur" contempla el tendido de 11 mil metros lineales de conductos y cañerías para la conducción de excedentes hídricos del sector sur de la localidad, dentro de la cuenca del Arroyo del Rey. También incluye el saneamiento de 230 hectáreas, la instalación de unos 400 sumideros y la construcción de un reservorio con capacidad para 30 mil metros cúbicos, ubicado en el predio situado detrás de la empresa Angeletti.

Una vez finalizada, esta importante obra hidráulica brindará una solución definitiva a los anegamientos e inundaciones en los barrios Sakura, La Carlota, El Triángulo, Esperanza, Viplastic y los sectores Este y Centro de Longchamps, mejorando la calidad de vida de millas de familias y acompañando el desarrollo productivo e industrial de la zona.