Realizan mejoras edilicias en el Hospital Central de San Isidro para agilizar la atención

En el Hospital Central, ya se realizaron las siguientes obras: una nueva sala del área de Salud Mental, diseñada para mejorar la funcionalidad y la comodidad de pacientes y profesionales; reparaciones en la cubierta, con el fin de prevenir filtraciones de agua; y la puesta en valor del sector de extracción en la sala de laboratorio, optimizando las condiciones de trabajo y la experiencia del usuario.

Por otro lado, se encuentra en proceso la renovación del espacio de triage en la planta baja, para agilizar la atención. Se trata de un sistema organizado y estructurado para clasificar a los pacientes según la gravedad de su condición, priorizando la atención rápida de las emergencias y asegurando una asignación eficiente de los recursos médico.

También están en ejecución: la reparación de la escalera del sector de turnos, mejorando seguridad y estética; la reubicación del Consultorio de Atención a Demanda (CAD) mediante la construcción de un nuevo espacio en el área de Guardia; la puesta en valor y mejoramiento de espacios comunes; el reacondicionamiento y modernización de ascensores; y la renovación del sistema de aires acondicionados.

Por su parte, en el Hospital Materno Infantil ya finalizó el reacondicionamiento de la cocina; y comenzaron las obras de puesta en valor y mejoramiento de espacios comunes, con el objetivo de brindar un entorno más confortable y moderno para familias y personal de salud.

En el Hospital Ciudad de Boulogne, culminaron las obras de reacondicionamiento de la cocina; y la puesta en valor y mejoramiento de espacios comunes, orientados a elevar la calidad de las instalaciones para la comunidad.

Mientras que en el Hospital Odontológico se llevó adelante la reubicación de la sala de esterilización, optimizando procesos de higiene y seguridad; y la habilitación de un baño público adaptado para personas con discapacidad, garantizando mayor accesibilidad e inclusión.

Además de las mejoras edilicias y de infraestructura, el Municipio incorporó equipamiento de última generación. En el quirófano del Hospital Central, se incorporaron dos torres de laparoscopía con artroscopia y fluorescencia, cinco mesas de cirugía completas, seis máquinas de anestesia, dos electrobisturíes con sellado de vasos y software para endoscopía, dos electrobisturíes de uso general, seis mesas Finochietto para instrumental quirúrgico, accesorios de Ginecología, Urología y Neurología para las mesas de cirugía hasta 360 kg, un carro de paro y una mesa de apoyo.

En la Sala de Procedimiento del Hospital de Boulogne, se sumó un cardiodesfibrilador, un electrobisturí con software de sellado de vasos y gastroenterología, una mesa de anestesia, una mesa de cirugía, una scialitica de techo, una scialitica portátil y un carro de paro.

Mientras que en el quirófano del Materno, se incorporaron dos aspiradores quirúrgicos, dos cardiodesfibriladores bifásicos, un electrobisturí con software de sellado de vasos y gástrico, un electrobisturí de uso general, una mesa de anestesia para adultos, una mesa de cirugía para pediatría, dos oxímetros de pulso de mesa, una scialítica portátil y una servocuna.

En las áreas críticas de los tres hospitales, se sumó equipamiento como monitores multiparamétricos con centrales de monitoreo continuo, electrocardiógrafos, cardiodesfibriladores, respiradores, paneles de gases medicinales, camas y cunas, entre otros.

También se incorporaron equipos de última generación en el sector de kinesiología del Hospital Central y el Hospital de Boulogne, y en los laboratorios y en las áreas de Diagnóstico por Imágenes de los tres hospitales.