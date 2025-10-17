Reclaman que atrapen a conductor de moto que atropelló y dejó en estado crítico a una niña

El hecho tuvo lugar el domingo por la madrugada y dejó a una menor con terribles heridas, tras ser embestida y abandonada por un sujeto a bordo de una motocicleta en la intersección de las calles Carlos Pellegrini y Camino General Belgrano. Lo cierto es que su círculo familiar se reunió para mostrar su malestar y de esa manera presionar a los investigadores para que busquen de inmediato y den con el paradero del responsable.

Abril, de 7 años, permanece internada en grave estado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela y sus allegados esperan un milagro para que salga adelante. Según especificó su padre a través de redes sociales, tiene fractura de cadera, de fémur, un pulmón perforado y tuvieron que ingresarla en cirugía en dos ocasiones por daños cerebrales que le provocaron presión en el cráneo. Como si fuese poco, tiene el diafragma roto y los intestinos se le subieron.

En medio de la angustia por lo vivido, indicaron que los médicos ya no pueden hacer más nada y que solo depende de ella salir adelante. Es por eso que fueron a hacer una manifestación pública en la intersección en la cual se desarrolló el siniestro con pancartas para enviarle fuerzas y pedir justicia a las autoridades judiciales y policiales. Cortaron el tránsito durante varios minutos y culminaron en paz el reclamo, para finalmente marcharse a sus hogares sin generar incidentes.

Es importante resaltar que aún no está detenido el responsable y continúa firme la búsqueda de testigos para poder llegar a dar con la ubicación del motociclista, que no dudó en escaparse de la escena una vez que vio el daño que había causado. Abril iba cruzando de la mano de su madre y de su hermano menor, pero este no la vio y por dicho motivo la impactó, provocando que se desplace por muchísimos metros.

Su círculo cercano expresó toda su indignación en redes sociales y fueron posteando el minuto a minuto del estado de la pequeña. Cabe destacar, entre otras cuestiones, que la zona en la cual ocurrió el accidente es muy transitada de día. Por allí pasan camiones, colectivos y constantemente hay movimiento. Sin embargo, a la noche las calles son oscuras y disminuye la circulación de vehículos, lo que genera que los pocos que transitan lo hagan a una velocidad mayor.