La querella sostiene que Maradona fue "asesinado" y apuntan al equipo médico

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren coincidieron con esa línea argumental y apuntaron contra los imputados, a quienes calificaron como un “grupo de improvisados” que incumplieron sus funciones. Según Ferrari, “sin todas las omisiones que cometieron no hubiese ocurrido el final”.

El fiscal remarcó “todos los imputados abandonaron a su suerte a Diego Maradona condenándolo a la muerte”, al tiempo que indicó que el exfutbolista presentaba un cuadro de insuficiencia cardíaca con edema pulmonar.

El neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados. El neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados.

Durante su alegato, Ferrari utilizó una hoja en blanco como recurso simbólico para describir la actuación del equipo médico. “Lo más representativo es esto: nada. No hicieron nada para evitar que Maradona muriera. Diego Maradona empezó a morir 12 horas antes”, señaló. También advirtió que los acusados podrían intentar deslindar responsabilidades entre sí.

Por su parte, el fiscal Iribarren detalló las imputaciones contra los principales integrantes del equipo médico. Señaló que el neurocirujano Leopoldo Luque omitió estudios clave y desatendió signos de insuficiencia cardíaca, mientras que la psiquiatra Agustina Cosachov no garantizó la medicación adecuada ni respondió ante los síntomas.

Iribarren también sostuvo que Cosachov no realizó maniobras de reanimación el día del fallecimiento, pese a ser la única médica presente. En cuanto al psicólogo Carlos Díaz, indicó que no dispuso una internación adecuada ni realizó el seguimiento necesario del paciente.

Finalmente, el fiscal apuntó contra la coordinadora de la prepaga, Nancy Forlini, a quien acusó de no haber garantizado la provisión de profesionales ni el equipamiento mínimo para una internación domiciliaria, ni de verificar las condiciones de la vivienda donde se encontraba el exfutbolista.