Refuerzan operativos de limpieza y mantenimiento del espacio público

Estas acciones, que se intensifican especialmente durante los días de lluvias o temporales, con operativos antes, durante y después de cada evento climático, tienen el objetivo de garantizar una correcta circulación del agua y prevenir anegamientos. En ese sentido, durante las últimas semanas las cuadrillas hídricas del Municipio han realizado intervenciones de desobstrucción a lo largo de más de 1000 sumideros en todo el Distrito.

Desde el Municipio se recuerda a los vecinos la importancia de no arrojar basura en la vía pública, y de sacar los residuos domiciliarios en el horario correspondiente: de domingo a viernes entre las 19 y las 21. Además, se encuentra disponible el canal de atención a través del Whatsapp del Centro de Gestión Municipal (CGM) al 11-2193-7726, donde los vecinos pueden realizar consultas o enviar sus solicitudes de manera ágil y directa.

Asimismo, puso a disposición los WhatsApp de cada uno de los CGM barriales para que los vecinos puedan hacer sus reclamos: Lomas (11-5565-7087), Banfield (11-6053-9672), Albertina (11-6044-0321), Budge (11-5565-7083), Centenario (11- 5565-7089), Fiorito (11-6052-2149), Lamadrid (11-5565-7087), Llavallol (11-6048-9980), Turdera (11-5565-7091), Santa Marta (11-6053-9651), Santa Catalina (11-5565-7088), San José (11-5565-7080), Parque Barón (11-5565-7084), y Temperley (11-6044-0219).