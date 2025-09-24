Refuerzan operativos de limpieza y mantenimiento del espacio público

Las acciones se intensifican en todos los barrios, luego de los días de lluvia, con tareas de desobstrucción de sumideros y recolección de ramas.
Tras la fuerte tormenta del sábado, y en el marco de un plan permanente de mantenimiento urbano, el Municipio de Lomas de Zamora continúa desplegando cuadrillas que llevan adelante tareas de limpieza de calles, recolección de ramas, desobstrucción de sumideros y despeje del espacio público en todos los barrios.
Estas acciones, que se intensifican especialmente durante los días de lluvias o temporales, con operativos antes, durante y después de cada evento climático, tienen el objetivo de garantizar una correcta circulación del agua y prevenir anegamientos. En ese sentido, durante las últimas semanas las cuadrillas hídricas del Municipio han realizado intervenciones de desobstrucción a lo largo de más de 1000 sumideros en todo el Distrito.
Desde el Municipio se recuerda a los vecinos la importancia de no arrojar basura en la vía pública, y de sacar los residuos domiciliarios en el horario correspondiente: de domingo a viernes entre las 19 y las 21. Además, se encuentra disponible el canal de atención a través del Whatsapp del Centro de Gestión Municipal (CGM) al 11-2193-7726, donde los vecinos pueden realizar consultas o enviar sus solicitudes de manera ágil y directa.
Asimismo, puso a disposición los WhatsApp de cada uno de los CGM barriales para que los vecinos puedan hacer sus reclamos: Lomas (11-5565-7087), Banfield (11-6053-9672), Albertina (11-6044-0321), Budge (11-5565-7083), Centenario (11- 5565-7089), Fiorito (11-6052-2149), Lamadrid (11-5565-7087), Llavallol (11-6048-9980), Turdera (11-5565-7091), Santa Marta (11-6053-9651), Santa Catalina (11-5565-7088), San José (11-5565-7080), Parque Barón (11-5565-7084), y Temperley (11-6044-0219).
