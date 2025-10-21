Refuerzan trabajos de colocación y arreglo de luminarias en Lomas

Además de la colocación de nuevas luces, las cuadrillas municipales realizan tareas permanentes de mantenimiento, reparación y reemplazo de luminarias en mal estado. Estas acciones permiten resolver rápidamente los inconvenientes reportados por los vecinos ante fallas, riesgo de caída o equipos que no encienden correctamente.

Por otra parte, se recalcó que todas las semanas realizan trabajos de limpieza, recolección de ramas, para mantener el espacio público en condiciones y despeje lumínico para mejorar la seguridad. Quienes necesiten solicitar una reparación o informar una falla pueden hacerlo a través del WhatsApp del Centro de Atención Vecinal, al 11-2193-7726.