Provincia

Refuerzan trabajos de colocación y arreglo de luminarias en Lomas

Las acciones del Municipio se llevan adelante en avenidas, calles, veredas y espacios públicos de distintos barrios, totalizando más de 3 mil nuevas luces LED durante este año.

El Municipio de Lomas de Zamora, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa fortaleciendo la red de alumbrado público en todo el distrito con la colocación de nuevas luces LED y el recambio o reparación de las luminarias existentes. En lo que va de este año ya se concretó la instalación de más de 3 mil luminarias LED en avenidas, calles, veredas y espacios públicos de distintos barrios, con el objetivo de mejorar la visibilidad, brindar mayor seguridad y dar respuesta a los reclamos de la comunidad.

Además de la colocación de nuevas luces, las cuadrillas municipales realizan tareas permanentes de mantenimiento, reparación y reemplazo de luminarias en mal estado. Estas acciones permiten resolver rápidamente los inconvenientes reportados por los vecinos ante fallas, riesgo de caída o equipos que no encienden correctamente.

Por otra parte, se recalcó que todas las semanas realizan trabajos de limpieza, recolección de ramas, para mantener el espacio público en condiciones y despeje lumínico para mejorar la seguridad. Quienes necesiten solicitar una reparación o informar una falla pueden hacerlo a través del WhatsApp del Centro de Atención Vecinal, al 11-2193-7726.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados