Refuerzan trabajos de colocación y arreglo de luminarias en Lomas

Las acciones del Municipio se llevan adelante en avenidas, calles, veredas y espacios públicos de distintos barrios, totalizando más de 3 mil nuevas luces LED durante este año.
El Municipio de Lomas de Zamora, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa fortaleciendo la red de alumbrado público en todo el distrito con la colocación de nuevas luces LED y el recambio o reparación de las luminarias existentes. En lo que va de este año ya se concretó la instalación de más de 3 mil luminarias LED en avenidas, calles, veredas y espacios públicos de distintos barrios, con el objetivo de mejorar la visibilidad, brindar mayor seguridad y dar respuesta a los reclamos de la comunidad.
Además de la colocación de nuevas luces, las cuadrillas municipales realizan tareas permanentes de mantenimiento, reparación y reemplazo de luminarias en mal estado. Estas acciones permiten resolver rápidamente los inconvenientes reportados por los vecinos ante fallas, riesgo de caída o equipos que no encienden correctamente.
Por otra parte, se recalcó que todas las semanas realizan trabajos de limpieza, recolección de ramas, para mantener el espacio público en condiciones y despeje lumínico para mejorar la seguridad. Quienes necesiten solicitar una reparación o informar una falla pueden hacerlo a través del WhatsApp del Centro de Atención Vecinal, al 11-2193-7726.
comentar