Provincia

Reinauguraron la histórica plaza de Olivos tras obra de renovación

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, puntualizó que "es un modelo de cómo gestionar el espacio público, de cómo puede convivir la historia, con los monumentos y las piezas históricas que fueron restauradas por equipos profesionales".

El municipio de Vicente López reinauguró la Plaza Vicente López y Planes, en el corazón de Olivos, tras una obra de renovación integral que siguió los más altos criterios de preservación y conservación patrimonial, cuidando los monumentos, el arbolado histórico, los bancos y las luminarias originales.

En el centro de esta plaza, ubicada en la Capital del Himno Nacional, se encuentra el monumento en homenaje a Vicente López y Planes, el autor de la canción patria.

En el acto de reinauguración estuvo presente Soledad Martínez, la intendenta del partido, quien se refirió a la importancia de esta restauración: “Esta plaza es un modelo de cómo gestionar el espacio público, de cómo puede convivir la historia, con los monumentos y las piezas históricas que fueron restauradas por equipos profesionales. También conservamos el patrimonio natural, respetamos el espacio verde en su diseño original, y la modernizamos con juegos nuevos”.

Y agregó: “En definitiva, nuestra tarea es hacer que el espacio público lo pueda disfrutar cada vecino de Vicente López, y con este proyecto lo logramos”.

También estuvieron presentes Alicia Aguilá, la arquitecta experta en recuperación de espacios históricos urbanos quien dirigió la obra, asociaciones de vecinos, especialistas en patrimonio cultural y el Centro de Veteranos de Malvinas local.

La renovación incluyó una revisión técnica completa de los faroles históricos, la incorporación de nuevo mobiliario (bancos, mesas, cestos y bebederos), la preservación de todo el arbolado mediante estudios especializados, la recuperación integral del césped y la puesta a nuevo de veredas, senderos y canteros.

Los más chicos también fueron parte de la planificación: el sector de juegos infantiles se amplió y ahora cuenta con equipamiento moderno, seguro y apto para todas las edades.

Al mismo tiempo, la obra permitió adaptar la plaza a las nuevas formas de vivir el espacio público, pensando en cómo la utilizan hoy los vecinos y en el rol que cumple dentro del barrio de Olivos.

En este marco, se creó un Memorial Histórico que reúne todas las placas conmemorativas del paseo y se restauró el monumento a los caídos en defensa de las Islas Malvinas. También se respetaron los símbolos más queridos por los vecinos, como la tradicional calesita y el Monumento a Vicente López y Planes.

