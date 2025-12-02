Lanzaron rondas sanitarias casa por casa en San Isidro

Equipos integrados por médicos, enfermeros y profesionales del primer nivel de atención visitan casa por casa las zonas de influencia de cada Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Se busca relevar el estado de salud de las familias, detectando necesidades que requieran seguimiento o asistencia; controlar factores de riesgo, tales como presión arterial, glucemia y hacer seguimiento de pacientes crónicos; actualizar calendarios de vacunación, acercando las dosis del calendario nacional a vecinos que enfrentan barreras de acceso; brindar educación sanitaria, con información sobre prevención del dengue, hábitos saludables, salud materno-infantil y signos de alarma; e identificar necesidades sociosanitarias, como dificultades para acceder al sistema de salud o situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, las rondas permiten detectar casos puntuales que ameritan una derivación a los CAPS u hospitales, facilitando turnos y garantizando la continuidad de cuidados.

Esta estrategia permite llevar la salud pública al territorio, reducir desigualdades de acceso, intervenir de forma temprana y fortalecer el vínculo entre los vecinos y el sistema de salud municipal.

Durante octubre y noviembre las rondas se realizaron con éxito en los barrios correspondientes a los CAPS Bajo Boulogne, Beccar, Barrio Obrero y San Isidro Labrador. En las próximas semanas, la iniciativa continuará extendiéndose a nuevas zonas del distrito. Con esta acción, San Isidro reafirma su compromiso con una salud preventiva, cercana y centrada en el bienestar integral de todos los vecinos.