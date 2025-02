Roberts: "Pienso que pude hacer lo que me pidió el DT"

Al finalizar el partido, Roberts no ocultó su alegría por haber sido parte de la victoria en el estreno del campeonato. "Estoy súper contento. No me lo esperaba entrar como titular en la primera fecha del campeonato", expresó el lateral izquierdo, quien demostró su compromiso con el equipo desde el primer minuto.

A pesar de la presión de estar dentro de los once, el defensor cumplió dentro del campo de juego: "Me sentí muy cómodo, en el medio tuvimos mucha experiencia que nos acomodó", comentó en diálogo con El Informante Sur. La presencia de jugadores experimentados en el equipo ayudó a que el joven lateral se sintiera respaldado y pudiera desarrollar su mejor rendimiento.

Consultado sobre las indicaciones de su entrenador, Guillermo Szeszurak, Roberts destacó el mensaje que recibió antes del partido: "Me dijo que juegue con confianza. Que haga las primeras pelotas simples. Pienso que lo pude hacer". Este consejo parece haber sido clave para que el jugador se desenvolviera con tranquilidad y lograra realizar un partido sólido.

Por último, le dedicó el triunfo a los hinchas que acompañaron al equipo en este comienzo de temporada. "Este triunfo es para ellos que nos vinieron a alentar. Tenemos un plantel muy unido, estamos muy contentos", afirmó, dejando en claro la importancia del apoyo de la hinchada y la unión que existe en el grupo.

El debut de Roberts como titular fue, sin dudas, uno de los puntos altos en el arranque de Argentino, que con esta victoria empieza con buen pie en la B Metropolitana. Con vistas a lo que se viene, la próxima parada será ante Midland como visitante.