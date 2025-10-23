Mientras el plantel volvió el lunes a las prácticas, se confirmó que Rodrigo Alonso no continuará en Almirante Brown en 2026, ya que tampoco formará parte de la nueva estructura. Esto surgió de una reunión que mantuvo el secretario técnico, Walter Erviti con el ex defensor mirasol, quien se separó de su puesto de manager para dirigir al primer equipo en las últimas diez fechas del torneo.

Y al mismo tiempo, la Secretaria Técnica, a cargo de Walter Erviti, está trabajando de lleno en las continuidades y rescisiones de contrato. Así es que el grupo que cerró la temporada con la salvación del descenso, sufrirá una sangría importante. Es que se estima que no menos de 20 jugadores dejarán el club.

Si de nombres se trata trascendieron los de Gonzalo Flores, Ulises Abreliano, Ramón González, Natán Acosta, Bruno Cenci, Santiago Gauna y José Escurra.