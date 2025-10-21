Sánchez Prette no seguirá en El Porvenir

El experimentado mediocampista, de amplia trayectoria en el fútbol argentino y con pasos recordados por Huracán y Estudiantes de La Plata, había llegado al club con la intención de aportar jerarquía y experiencia en un plantel joven que buscaba consolidarse en la categoría. Si bien cumplió un rol importante dentro del vestuario y fue una referencia para varios de los futbolistas más chicos, las partes decidieron no extender el vínculo de común acuerdo.

Sánchez Prette continuará entrenando con el equipo bajo la conducción de Santiago Fleitas, quien fue ratificado por la dirigencia para seguir como entrenador durante todo el 2026. El mediocampista trabajará hasta el final del año con normalidad, acompañando la transición hacia el nuevo proyecto futbolístico que el Porve pretende encarar.

En Gerli, la decisión marca el inicio de una etapa de definiciones, en la que se esperan más novedades respecto a renovaciones y posibles incorporaciones. El objetivo es claro: rearmar un plantel competitivo que le permita al club dar un salto de calidad en la próxima temporada.

De esta manera, el ciclo de Sánchez Prette llega a su fin, dejando una huella de profesionalismo y compromiso en su paso por El Porve, y abriendo el camino a una nueva etapa en su carrera.