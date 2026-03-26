Se atomizó el oficialismo de Morón: ahora cuenta solamente con 6 concejales

Ahí deberían haber quedado otros dos que habían quedado en una incómoda situación, ya que pertenecen al Frente Renovador que lidera el ex candidato a presidente de la Nación Sergio Massa. Pero en las últimas horas llegó "la solución" obvia: Sibila Botti y Lorena Acevedo pasaron a formar una nueva bancada.

Para quienes desconocen la política moronense, la repetición de apellidos no es una coincidencia: José María Ghi es hermano del intendente Lucas Ghi, y Diego Spina y Marcelo Spina también son hermanos.

El cambio aún no ha sido reflejado en la página web del Concejo Deliberante, que no registra la aparición de los dos nuevos bloques, y que señala que Adrián Colonna, que ahora responde a Ghi pero fue electo por el macrismo, forma parte de la unipersonal bancada Vertiente Morón. También da cuenta de la insólita cantidad de bloques con que cuenta el Legislativo del distrito: ocho. Según el último cambio, el oficialista tiene 6; el de Sabbatella, 5; el Frente Renovador, 2; La Libertad Avanza, 6 (hay otro bloque unipersonal con el mismo nombre, de Alejandra Liquitay, cuestionada por los libertarios por haber permitido la aprobación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva a principios de enero), el PRO Morón, 2; un unipersonal del Nuevo PRO Morón y otro unipersonal de Todos por Argentina.

La grave situación política que genera el quiebre del bloque oficialista, es que a partir de ahora el intendente Lucas Ghi cuenta con solamente 6 concejales, mientras que la oposición a su gestión cuenta con 18 ediles, lo que anticipa numerosas complicaciones para gobernar, y la necesidad de llegar a acuerdos que aparecen como muy difíciles con La Libertad Avanza; con el sabbatellismo se pronostican como imposibles.

La perspectiva para los vecinos es que se acentuarán los inconvenientes que padecen y quienes pasan por el distrito: multiplicación de baches que los frentistas optan por rellenar con escombros (que se esparcen por las inmediaciones cada vez que llueve), lámparas del alumbrado público que se queman y no son reemplazadas, aún en lugares céntricos y falta de limpieza en numerosos lugares.

La decisión adoptada por el intendente Ghi obedece al resultado de las elecciones internas en el Partido Justicialista de Morón, donde increíblemente se enfrentaron dos sectores liderados por no afiliados al mismo: Ghi y Sabbatella, que pertenecen a Nuevo Encuentro. La lista que propuso la reelección de Claudio Román como titular del PJ, del primer espacio, se impuso sobre la que proponía para el cargo a Paula Majdanski, del sabbatellismo.