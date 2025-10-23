Se descompensó y chocó con su camioneta el portón de un colegio

Se trata de un episodio preocupante para la comunidad ya que este siniestro podría haberse llevado la vida de algún menor de edad o transeúnte que estuviera caminando por la vereda. Sin embargo, el destino quiso que así no fuera y los daños estuvieron solamente en la parte delantera del vehículo y en la chapa del portón del establecimiento educativo. Cabe destacar que al principio circularon versiones erróneas acerca de este hecho y responsabilizaron al conductor por haber tenido “una falla de cálculos”, algo que se desestimó al conocer el verdadero panorama.

Todo ocurrió junto al colegio Benito Quinquela Martín, situado en la avenida Antártida Argentina entre Vergara y calle 264, en Ranelagh, cuando un hombre de 77 años llegó con su nieto, de 12, a la puerta de la institución. Iban a bordo de una camioneta Toyota Hilux color rojo, cuando el mayor se descompensó, perdió el control del rodado y se estrelló contra el frente del Salón de Usos Múltiples (SUM) de clases de educación física.

El portón sirvió de escudo y de milagro ningún chico salió lesionado. Tampoco había gente circulando por allí al momento del choque. Los vecinos y autoridades escolares, alertados por el violento estruendo, salieron a ver qué había sucedido y llamaron a la policía y a una ambulancia del SAME. Un patrullero local se acercó rápidamente.

Los presentes, además, sostuvieron que el niño estaba visiblemente nervioso y preocupado por el estado de salud de su abuelo. Ambos fueron trasladados al nosocomio local tras este episodio y confirmaron que ambos estaban fuera de peligro, con algunos golpes de menor relevancia. Por su parte, el adulto mayor está en etapa de recuperación por el episodio cardíaco.