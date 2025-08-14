Se estrena el documental sobre Pablo Vico y su historia en el Tricolor

La película sigue de cerca la historia de Brown de Adrogué y de su entrenador, figura central en la vida del club. Da Rocha, que pasó su infancia en la institución, regresa más de dos décadas después para reencontrarse con Vico y con quienes sostienen el día a día: jugadores, utilero, voz del estadio, encargado del campo de juego, cuerpo técnico e hinchas. El relato se centra en un nuevo desafío: buscar el ascenso a la Primera División.

"Esta no es solamente una película de fútbol. Es la historia de superación de un hombre que, sostenido por su grupo de pertenencia, en un momento duro de su vida se reinventó, a la vez que llevó a un pequeño club a hacerse conocido por sus hazañas y pelear por sueños inimaginados", explica el director.

En palabras de Da Rocha, la obra también aborda "cómo un club de barrio genera lazos de pertenencia con las personas que lo integran". Él mismo creció en Brown, donde su madre trabajaba, y transitó allí su infancia y adolescencia.

Nacido en Adrogué en 1981, Da Rocha es actor de teatro, documentalista y analista de sistemas. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UBA y en 2007 cofundó el colectivo de cine militante Silbando Bembas. Participó en largometrajes como Hecha la ley… (2011), La Sesenta (2021) y Ellos fueron, ellos son (2024), además de varios cortos de contenido político y social. Todos quieren venir a Brown es su primer largometraje como director en solitario.