Temperley realizó un taller sobre prevención de vínculos violentos con sus deportistas

La iniciativa fue coordinada entre el Departamento de Género y el Departamento de Deportes Amateurs, en conjunto con un equipo de profesionales del Municipio de Lomas de Zamora. Durante el encuentro, se trabajaron conceptos vinculados a los mitos del amor romántico, con el propósito de fomentar relaciones afectivas basadas en el respeto, la libertad y el consentimiento, y así construir vínculos más sanos y libres de violencia.

Desde la institución remarcaron la participación activa y la buena disposición de los deportistas de distintas disciplinas. Además, adelantaron que esta no será una experiencia aislada: el club planea continuar con actividades de este tipo para que su aporte a la comunidad no quede restringido únicamente al plano deportivo.

Anteriormente, también junto a profesionales de la Comuna, el club había llevado adelante una actividad similar, pero apuntada a las apuestas deportivas, en el marco de un preocupante crecimiento de esta problemática en chicos adolescentes. En aquel momento, el club realizó el talleres para todos los jugadores de las divisiones inferiores, con una gran respuesta de los atletas y de los profesionales a cargo de su formación deportiva.