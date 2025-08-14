Talleres recibe a Morón con la ilusión intacta y entrada 2x1 para socios

La propuesta va más allá del fútbol: la dirigencia lanzó la promoción "2x1 Rojo mi buen amigo", válida para socios con la cuota de julio al día. Quien adquiera un bono socio para este compromiso podrá ingresar con un acompañante sin cargo. El valor es de 8.000 pesos para mayores y 4.000 pesos para socios menores, vitalicios o jubilados. Los pagos se reciben en efectivo, Mercado Pago o débito, hasta el viernes 15 de agosto a las 21.00 en la administración del club (Coronel Pedro Timote 3401), por teléfono al 2123-6668 o por mail a administració[email protected]. Quienes ingresen gratis con su carnet a la popular Ángel Bosio no accederán a la promoción.

En lo deportivo, el presente marca un cambio de ánimo: Talleres tardó 19 fechas en volver a ganar —entre Agropecuario y Defensores de Belgrano— y ahora encadena dos victorias seguidas, sumando además la conseguida ante Nueva Chicago. El envión llega en un momento clave, ya que restan 24 puntos en juego y el equipo de Remedios de Escalada (14 unidades) está a 11 de Almirante Brown, penúltimo, y a dos de Defensores Unidos, su rival en la 29ª jornada.

Morón, cuarto en la tabla y protagonista del torneo, será un rival exigente que llega en buena forma. El partido estará arbitrado por Yamil Possi, acompañado por Diego Romero y Mariano Cichetto, con Sebastián Habib como cuarto juez.