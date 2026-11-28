Poco después, el mensaje de la interrupción en la Aplicación fue eliminado, y apareció programado el último tren del día, que debía salir de Temperley a las 16, pero lo hizo con demora, arribando a Haedo con 20 minutos de atraso, a la hora en que debía partir rumbo a Temperley, lo que hizo minutos después.

Por lo que pudo averiguar este medio de fuentes ferroviarias, la interrupción se debió a "trabajos en la vía", que habrían consistido en la limpieza de la vía 1 (ascendente) que dejó de usarse el 26 de enero por la reparación del puente sobre el Río Matanza, en el límite entre los partidos de Lomas de Zamora y La Matanza. Pero la obra en el puente concluyó, y la cantidad de basura, juncos, pastizales y ramas de árboles en la vía o junto a ella no han permitido rehabilitarla.

Cualquier obra ferroviaria se diagrama con antelación, no se resuelve a las 6.34 de la mañana del día. Por qué no se informó al usuario con antelación y el tiempo de duración de la misma es inexplicable, aunque aparentemente tampoco hubo comunicación entre empresas, que determinó que un carguero estuvo detenido en Haedo casi 5 horas, más tiempo del que le lleva llegar a su destino final, el Puerto La Plata.

Respecto a lo ocurrido en la semana, el martes fue cancelado el tren de pasajeros que debía salir de Temperley a las 11.36 y de Haedo a las 13.35, y lo mismo ocurrió el jueves y el viernes. En tanto el miércoles el tren suprimido fue el que tenía que salir de Temperley a las 15.08 y de Haedo a las 16.28.