Cuando ya había pasado media hora de que debía salir el primer servicio de Temperley, la Aplicación de la empresa estatal a cargo del mismo dio cuenta que estaba "interrumpido". Circuló solamente uno, el último, tras el paso de dos cargueros, uno en cada sentido.
Un nuevo hito en cancelaciones y falta de información al usuario se registró este sábado en el servicio del ramal Temperley-Haedo de la Línea General Roca (LGR) de Trenes Argentinos, en el que de los cuatro trenes de pasajeros programados en cada sentido circuló solamente uno. Fue el cierre de una nueva semana para el olvido: entre el martes y el viernes, todos los días se suprimió un tren, aunque no siempre el mismo.
Los sábados, el primer tren tiene que salir de Temperley a las 6.05. Pero no salió, y recién a las 6.34 la Aplicación de Trenes Argentinos informó que "el servicio Temperley-Haedo se encuentra interrumpido", sin precisar por qué ni durante cuánto tiempo, dato este último de interés para los pasajeros.
A la hora de salida del segundo tren desde Temperley, las 9.20, la "desinformación" de la Aplicación se mantuvo. Y la consulta a través "del teléfono gratuito de información y atención al pasajero de Trenes Argentinos", 0800-222-8736 (TREN) permitió conocer que el mismo se encontraba fuera de servicio "por razones técnicas". El tercer tren debía salir a las 12.40, pero se repitió lo ocurrido con los dos anteriores: no salió.
Mientras tanto, el carguero habitual del ramal -de Trenes Argentinos Cargas Línea San Martín- que transporta carbón de petróleo desde la Destilería de YPF de Luján de Cuyo, en Mendoza, hasta la planta de Osbow Copetro ubicada en el Puerto La Plata, se mantenía detenido avanzada la tarde, tras llegar a las 10.30, aunque con su locomotora encendida. Finalmente, a las 15.15 partió de Haedo, cruzándose en la salida con el tren que en sentido contrario que ya había dejado esa carga, y que estuvo detenido en ese punto media hora.
Poco después, el mensaje de la interrupción en la Aplicación fue eliminado, y apareció programado el último tren del día, que debía salir de Temperley a las 16, pero lo hizo con demora, arribando a Haedo con 20 minutos de atraso, a la hora en que debía partir rumbo a Temperley, lo que hizo minutos después.
Por lo que pudo averiguar este medio de fuentes ferroviarias, la interrupción se debió a "trabajos en la vía", que habrían consistido en la limpieza de la vía 1 (ascendente) que dejó de usarse el 26 de enero por la reparación del puente sobre el Río Matanza, en el límite entre los partidos de Lomas de Zamora y La Matanza. Pero la obra en el puente concluyó, y la cantidad de basura, juncos, pastizales y ramas de árboles en la vía o junto a ella no han permitido rehabilitarla.
Cualquier obra ferroviaria se diagrama con antelación, no se resuelve a las 6.34 de la mañana del día. Por qué no se informó al usuario con antelación y el tiempo de duración de la misma es inexplicable, aunque aparentemente tampoco hubo comunicación entre empresas, que determinó que un carguero estuvo detenido en Haedo casi 5 horas, más tiempo del que le lleva llegar a su destino final, el Puerto La Plata.
Respecto a lo ocurrido en la semana, el martes fue cancelado el tren de pasajeros que debía salir de Temperley a las 11.36 y de Haedo a las 13.35, y lo mismo ocurrió el jueves y el viernes. En tanto el miércoles el tren suprimido fue el que tenía que salir de Temperley a las 15.08 y de Haedo a las 16.28.
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