Señalizaron al Pozo de Banfield como Sitio de Memoria del Mercosur

El acto de descubrimiento de la placa de señalización se realizó en la sede del espacio, ubicada en Luis Siciliano 1773, en Banfield, partido de Lomas de Zamora. El sello fue elaborado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR por mandato de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR (RAADH), y se utiliza por primera vez para la señalización de un Sitio de Memoria en el país.

Esa identificación regional representa un compromiso de los Estados para promover acciones de identificación, señalización y preservación de los lugares donde ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos, como pilares fundamentales para el fortalecimiento de la Memoria, la Verdad, la Justicia y la no repetición, así como para combatir la impunidad y el negacionismo.

El acto, del que participó Andressa Caldas, Directora Ejecutiva del IPPDH, contó con la presencia de Federico Otermín; intendente de Lomas de Zamora; Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; Matías F. Moreno, secretario de Derechos Humanos de la PBA; y Federico Tatter, coinvestigador y corredactor del informe de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay e integrante del Comité Ejecutivo de FEDEFAM en representación de ese país.

En ese marco, Otermín señaló: "Para nosotros, que hablamos de Gobierno de la Comunidad, la memoria es inherente a ese sentido común que buscamos reconstruir. Porque lo que buscaron fue justamente romper la comunidad, romper los lazos sociales, sembrar miedo, odio y división para poder instalar un programa político y económico contrario a los intereses de las mayorías".

"Ahora se emplean otros métodos, como el encarcelamiento arbitrario de Cristina Fernández, pero la búsqueda es la misma, por eso tenemos que tener presente el legado de esos compañeros y compañeras que dieron su vida por una Patria más justa. Nos vamos a romper el alma para honrar su legado y hacer de la memoria, la verdad y la justicia, un recorrido hacia el futuro", subrayó.

También estuvieron presentes Elsa Pavón, Abuela de Plaza de Mayo fundadora; junto a Daniel Santucho, nieto restituido; Paula Logares Victoria Moyano, nietas restituidas; Paula, desaparecida junto a sus padres y luego apropiada, con su hermano o hermana nacido/a en el Pozo de Banfield aún en búsqueda; y Victoria, nacida en ese mismo centro clandestino y posteriormente apropiada.

En el año en que se cumplen 50 años de la firma del acta de noviembre de 1975 que dio origen al Plan Cóndor, la coordinación represiva regional entre los países del Cono Sur responsable de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, esta señalización adquiere una relevancia especial. En el mismo sentido, otros países de la región avanzan en procesos de señalización de sitios de memoria vinculados a los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor.

En agosto de este año, en la República del Paraguay se llevó a cabo la señalización del Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, que fue declarado Sitio de Memoria y Conciencia. El Museo cumplió 33 años de trabajo desde el hallazgo del denominado "Archivo del Terror", hecho que marcó un punto de inflexión en la defensa de los derechos humanos en Paraguay y en el MERCOSUR.

El Pozo de Banfield funcionó dentro del diagrama represivo conocido como "Circuito Camps", este se caracterizaba por un esquema particular en la circulación y en el tratamiento al que eran sometidos los y las detenidas, en el que cada CCD tenía un funcionamiento específico o principal para el circuito, dentro del plan sistemático de aniquilamiento.

El proceso de recuperación de ese sitio de memoria comenzó ni bien recuperada la democracia, donde organismos de derechos humanos locales, vecinos y vecinas se organizaron en una mesa de trabajo para tal fin. Tras años de lucha y la realización de múltiples actividades de visibilización, lograron su desafectación y disposición del lugar para la comunidad materializada en el decreto provincial el 30 de agosto de 2006.

El decreto provincial 2.204/06 desafectó el uso del inmueble de la esfera del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a favor de la entonces Secretaría de Derechos Humanos, actual subsecretaría de Derechos Humanos, con el fin de poner en funcionamiento un espacio para la memoria, promoción y defensa de los derechos humanos.

En septiembre de 2015 se firmó el convenio entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, su par nacional y el municipio de Lomas de Zamora para crear una comisión interjurisdiccional de gestión del espacio de memoria. A partir de diciembre de 2019, las dependencias que co-gestionan ese Espacio de Memoria, han puesto en valor el sector de celdas, la maternidad y la sala de tortura, han convocado a la comunidad para que puedan acceder a derechos a través de otras reparticiones nacionales, provinciales y locales que funcionan allí.