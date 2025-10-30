Sin trenes entre Berazategui y Bosques el domingo

Además, durante esa jornada, hasta las 8 de la mañana, los servicios hacia La Plata y Bosques por Quilmes permanecerán interrumpidos, mientras que los ramales que van a Bosques por Temperley, Alejandro Korn y Ezeiza operarán de forma limitada entre Temperley y las estaciones terminales de la zona sur.

La interrupción temporal responde a la necesidad de suspender el suministro eléctrico de la catenaria, sistema que alimenta a los trenes, para avanzar con los estudios previos a la instalación de ascensores y la construcción de un nuevo túnel peatonal en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en Avellaneda. Estas obras forman parte de un plan integral de mejoras orientado a reforzar la accesibilidad y seguridad de los pasajeros.

Desde la empresa ferroviaria recomendaron a los usuarios consultar el estado del servicio antes de viajar para evitar demoras y utilizar las redes de Trenes Argentinos para mantenerse actualizados con la información.