Nueva interrupción por 2 días de los servicios de la Línea Belgrano Sur

La situación se repite a diario, y como informó este medio el 24 de abril, se debe a la falta de formaciones, por no contarse con repuestos. Ocurre que de los 81 coches 0 kilómetro que entraron en servicio entre 2015 y 2016 -que como funcionan de a tres se denominan triplas, y fueron fabricados en China- hay días en los que solamente hay 24 en funcionamiento (cuatro triplas dobles), cuando se requieren 48 (ocho triplas dobles) para cumplir con la prestación. A esas unidades se les sumaban trenes remolcados -con locomotoras y coches de pasajeros de distinto tipo- que hay días en que tampoco están en servicio.

Desde Trenes Argentinos se aseguró hace 15 días que "mediante una serie de reparaciones que se están llevando a cabo en el material rodante, que en este momento no se encuentra disponible, se estima que, en las próximas semanas, podrá incrementarse el parque disponible y ello permitirá reducir las afectaciones que se producen en el servicio".

Pero el integrante del consejo directivo de la Unión Ferroviaria Darío Butera advirtió al ser consultado por este medio: "Hay dos problemas. Por un lado, la falta de repuestos esenciales para el funcionamiento de los trenes, en el marco del ajuste en el transporte dispuesto por el presidente Javier Milei. Y por el otro, se implementó un procedimiento de validación de seguridad operativa tanto en las triplas como en las locomotoras y coches remolcados, que consiste en realizar distintas pruebas, y se está demorando entre 45 y 60 días, algo que está afectando a todos los trenes del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)".

Ante una consulta de este medio, el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de CABA consignó que "Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) instalará dos nuevos puentes ferroviarios en el sobre la autopista Dellepiane".

Agregó que "el operativo planificado para el fin de semana consiste en desarmar las vías en el tramo que cruza la colectora de Dellepiane, excavar el terraplén y montar dos losas de hormigón de 20 metros de largo por 6,20 metros de ancho, con un peso de 110 toneladas cada una. Esas estructuras conformarán los puentes ferroviarios que permitirán abrir por abajo un paso vehicular para darle continuidad a la colectora Sur. Este mismo operativo ya fue realizado en marzo del año pasado en la colectora Norte".

A continuación precisó que las obras "forman parte del sistema integrado de movilidad urbana impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño y busca convertir a la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad. El proyecto contempla una batería de obras que está ejecutando AUSA para beneficiar a los 200 mil vehículos que utilizan esa red vial diariamente, mejorar la vida de los 63 mil beneficiarios directos que son vecinos del lugar y acortar los tiempos de viaje de unos 15 mil usuarios de transporte público".

"Se refuncionalizarán los ingresos y egresos, que serán mejorados para hacerlos más fluidos y seguros, tareas que se complementarán con el recambio integral de las defensas laterales y la colocación de amortiguadores de impacto".

Puntualizó también que "con el objetivo de mejorar el transporte público para los vecinos del sur de la Ciudad, en el centro de la autopista habrá un corredor exclusivo por donde circularán los colectivos. Será doble mano, con 6 paradores centrales y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón, aportando mayor fluidez y seguridad vial, ya que el tránsito general no convivirá con los colectivos. Se extenderá desde Piedra Buena, hasta empalmar con el Metrobus de la Autopista 5 de Mayo" (que tiene un solo carril reversible, según la hora pico).

"El proyecto contempla nuevas pasarelas elevadas que permitirán el acceso seguro a cada parador desde ambos extremos y, a su vez, vincularán los laterales del parque lineal, con señalización acorde, nueva iluminación y estarán dotadas de rampas para accesibilidad de personas con movilidad reducida, cochecitos de bebé", señaló.

Añadió que "además, se están construyendo nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur, entre Piedra Buena y Rucci, para darle continuidad a sus trazas, que hoy se interrumpen a 600 metros de la Avenida General Paz, mientras que para el final de la obra se contempla la creación de un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas deportivas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un gran corredor verde que tendrá senderos para caminar o correr y bicisendas".

"Adicionalmente -señaló el Ministerio de Infraestructura y Movilidad- se está haciendo una gran obra hidráulica en la Cuenca Cildáñez para mejorar las condiciones de escurrimiento y evitar anegamientos, que impacta positivamente en más de 3.700 vecinos. Los trabajos consisten en construir dos nuevos conductos que suman una longitud de 2.700 metros, y adicionar 247 nuevos sumideros".