Spinoza confirmó la continuidad del DT uruguayo al frente del Taladro

El conjunto Albiverde tuvo una semana ajetreada y con la continuidad de Munúa casi pendiendo de un hilo: primeramente le habían deslizado que no continuaría en el cargo de DT, pero las diferencias de criterios entre algunos directivos y el presidente Spinosa derivaron en la decisión de respetarle el ciclo al oriental, y entonces surgiendo las versiones de que era debido a que el club no podía pagarle la rescisión del contrato.

Sobre este eje, el propio presidente del Taladro desmintió que sea una cuestión monetaria e hizo hincapié en bancar al uruguayo por el propio ciclo en sí: "Me sorprendió que dijeran que no lo podíamos echar por lo económico. No nos va a temblar el pulso cuando sea necesario, pero no es el caso. Hay que darle tiempo al cuerpo técnico. Estamos satisfechos con el trabajo que están haciendo y ahora necesitamos resultados".

Consciente de la realidad futbolística complicada que vive el equipo, Spinosa agregó, en diálogo con Direct TV Sports: "Confiamos en que va a salir adelante. A mí me queda poco tiempo, así que mientras yo esté de presidente el técnico de Banfield va a ser Gustavo Munúa. Más que una racha, fue un mal comienzo en resultados. Nadie esperaba no ganar de local y tener un sólo triunfo, pero hay que darle tiempo suficiente, empezó su trabajo hace poco".

Munúa arrancó su periplo el 20 de julio, con el empate contra Atlético Tucumán 1 a 1, y hasta ahora ganó un sólo partido, logró cuatro empates y sufrió tres derrota y por si fuera poco quedó afuera, por penales, de la Copa Argentina frente a Talleres de Remedios de Escalada, uno de sus rivales de toda la vida.

Respecto de la próxima fecha, el Taladro visitará el lunes 16 a Barracas Central en el estadio Tomás Ducó.