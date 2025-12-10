Sumaron un camión los Bomberos de Lanús Oeste

Los especialistas indicaron que se prevé que sea utilizado como centro de operaciones frente a incendios en varios puntos de la zona sur del conurbano bonaerense y emergencias de gran magnitud. Por otro lado, se precisó que este móvil se añade a otros para brindar servicios esenciales.

Desde los servidores públicos de Lanús Oeste, el rodado de gran porte se suma a los tres cisternas; un hidroelevador, cuatro camionetas y un auto destinados a movimientos en la ciudad; una ambulancia UTI para cuidados de los vecinos de forma rápida y las siete autobombas para los incendios. Además, cabe destacar que hay un colectivo que utiliza la brigada de materiales peligrosos y ahora se añade el bloque para operaciones especiales. Este último también regirá para itinerario en el agua, para rescates que ya de por sí utilizan kayaks y un bote.