Sumaron un camión los Bomberos de Lanús Oeste

Podrá ser utilizado como centro de operaciones para incendios de gran magnitud y para el transporte de equipamiento.
Los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste adquirieron un nuevo camión que ofrecerá una capacidad operativa diversa que brindará respuestas a distintas clases de emergencias. De esta manera, amplían su flota de vehículos. La flamante unidad comprada por la institución es un Scania P230 que cuenta con estructura para responder ante cualquier urgencia que derive en la necesidad de rescates con cuerdas o que impliquen uso de traslado acuático.
Los especialistas indicaron que se prevé que sea utilizado como centro de operaciones frente a incendios en varios puntos de la zona sur del conurbano bonaerense y emergencias de gran magnitud. Por otro lado, se precisó que este móvil se añade a otros para brindar servicios esenciales.
Desde los servidores públicos de Lanús Oeste, el rodado de gran porte se suma a los tres cisternas; un hidroelevador, cuatro camionetas y un auto destinados a movimientos en la ciudad; una ambulancia UTI para cuidados de los vecinos de forma rápida y las siete autobombas para los incendios. Además, cabe destacar que hay un colectivo que utiliza la brigada de materiales peligrosos y ahora se añade el bloque para operaciones especiales. Este último también regirá para itinerario en el agua, para rescates que ya de por sí utilizan kayaks y un bote.
