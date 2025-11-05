Provincia

Talleres avanza en la construcción de la tribuna y oficinas del predio que lleva el nombre de Javier Zanetti

A pesar del descenso a la Primera B, el club de Remedios de Escalada completó los revoques en el sector que da a la calle Timote y planifica nuevos trabajos.

A pesar de su reciente descenso a la Primera B, Talleres de Remedios de Escalada no interrumpe su plan de infraestructura y continúa con el desarrollo del predio Javier Zanetti, espacio vital para sus divisiones inferiores y el fútbol femenino.

El Tallarín ha mantenido un ritmo constante de obras tanto en el estadio Pablo Comelli como en el predio que homenajea al exjugador de la Selección Argentina, dando ahora un paso más en su consolidación. Durante los últimos días, se finalizaron los revoques exteriores del tramo bajo y superior de 66 metros de largo en la tribuna cabecera del predio, la cual colinda con la calle Timote.

Este trabajo se ejecutó utilizando azotado hidrófugo y revoque grueso. En una etapa posterior, la dirigencia del equipo de Remedios de Escalada tiene previsto continuar las tareas en el sector central del primer piso, donde se ubicarán la Oficina de coordinación y las oficinas administrativas, siguiendo así la planificación general de las obras del predio.

De esta forma, con estos y otros trabajos constantes, el nuevo espacio de Talleres sigue tomando forma y el sueño que comenzó hace algunos años se acerca cada vez más a ser una realidad concreta.

