Talleres entró en receso y volverá el 3 de enero para iniciar la pretemporada en Mariano Acosta

Luego de someterse a los estudios médicos de rigor en las instalaciones del club, el plantel trabajará intensamente a partir del lunes 5 de enero durante una semana en el Complejo Gabriel Calderón de Mariano Acosta, en la zona Oeste del Gran Buenos Aires. Este predio fue el mismo elegido a principios de este año.

Mientras los jugadores descansan, el cuerpo técnico, la Comisión Directiva y el Consejo de Fútbol no tendrán receso, ya que buscarán cerrar las negociaciones con los refuerzos. El plantel actual conserva una base de futbolistas que sumaron minutos en la Primera Nacional, incluyendo a Abel Masuero, Maximiliano Rodríguez, Mateo Muñoz, Nicolás Malvacio, Sebastián Gallardo Surdo, Matías Flores y Leonel Barrios. Además, Vivaldo deberá evaluar la situación de los jugadores que retornan de sus préstamos.

El descenso de Talleres provocó una gran depuración del plantel. Figuras experimentadas como Damián Tello (héroe del ascenso 2023) y Norberto Palmieri ya no forman parte del equipo. A ellos se suman: Gabriel Rocha, Camilo Viganoni, Damián Batallini, David Achucarro, Mariano Del Col, Federico López, Rodrigo Díaz, Gabriel Altamirano y Franco Pulicastro. En junio ya se habían alejado Enzo Tamborelli, Sergio Modón, Matías Domínguez, Diego Nakache y Ricardo Dichiara.

Como únicas novedades en el plantel, el club anunció la firma de primeros contratos de varios juveniles: Santino Maldonado (lateral-volante derecho, Categoría 2007), Román Lucena (volante izquierdo, Categoría 2005) y Sebastián Álvarez (mediocampista ofensivo, Categoría 2005). Además, el arquero Agustín Galván (Categoría 2003) renovó su contrato.