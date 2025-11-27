Temperley aseguró la continuidad de Hauche, Esparza y Brandán para la próxima temporada

El Demonio Hauche, referente y surgido de la cantera, firmó la extensión de su contrato por una temporada adicional. Tras regresar al club de sus amores a principios de año luego de una extensa trayectoria nacional e internacional, el delantero buscará su revancha en el 2026. Aunque perdió su puesto titular con el paso de los partidos, Hauche fue uno de los líderes fundamentales para el equipo que comandó Rubén Darío Forestello hasta hace poco.

Junto al ídolo, también renovaron Esparza y Brandán, dos atacantes que tuvieron mucha participación en la última campaña, ganándose la prolongación de sus vínculos. Fernando Brandán fue considerado uno de los mejores jugadores del "Gasolero" del año: sumó minutos en 32 partidos y fue el máximo anotador del equipo, marcando seis tantos, incluyendo doblete a Colón.

Por su parte, Gabriel Esparza, el extremo tucumano de 32 años, disputó 23 partidos y brindó dos asistencias, aunque no logró convertir goles. Con estas tres confirmaciones, que se suman a la renovación previa de Luciano Nieto, el plantel de Temperley comienza a tomar forma de cara a la próxima temporada.