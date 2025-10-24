Temperley busca cerrar la continuidad de Rubén Forestello

El golpazo de la eliminación del Reducido ya fue asimilado y para muchos el razonamiento es el mismo: más allá de que el funcionamiento del equipo muchas veces no estuvo, el DT se ganó el derecho a quedarse luego de agarrar un equipo fuera del Reducido y tenerlo más de 15 partidos sin caer. Además, tanto para hinchas como para dirigentes, pesa la idea de que el conductor no fue el armador del plantel que tuvo que conducir, por lo que el nivel de exigencia no puede ser el mismo.

Ya se produjeron los primeros contactos entre el entrenador y la cúpula dirigencial y, progresivamente, las negociaciones están tomando fuerza. Sin embargo, hay temas importantes por resolver, fundamentalmente relacionados con el nuevo proyecto deportivo, para terminar de sellar el acuerdo. La subcomisión de fútbol, encabezada por Jorge Colás y con Federico Crivelli como uno de sus integrantes, tiene como objetivo resolver esta cuestión "lo antes posible" para empezar a trabajar de inmediato en el armado del próximo plantel. La fecha tentativa para el regreso del plantel a los entrenamientos es el lunes 3 de noviembre, en una semana y media, por lo que el objetivo de Temperley es definir la cuestión del entrenador antes de que inicien los trabajos de cara al 2026.

Forestello asumió luego de la derrota por 2 a 0 ante Gimnasia de Jujuy en la fecha 7, que precipitó la salida de Aníbal Biggeri. A fuerza de buenos resultados, construyó una campaña aceptable: sumó 48 puntos, logró un invicto de 18 partidos y clasificó al equipo al Reducido, donde fue eliminado en octavos de final ante Gimnasia y Tiro de Salta. Con el "Yagui" en el banco, Temperley consiguió 12 victorias, 12 empates y sufrió apenas cuatro derrotas, alcanzando una efectividad del 57,1% de los puntos en juego. Estos números positivos le permitieron a Forestello terminar el año con un aprobado, razón por la cual la dirigencia del "Gasolero" desea su continuidad por un año más.