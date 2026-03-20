Temperley pierde a Luciano Nieto por lesión y no llegará al clásico

Además, tampoco estará disponible para los encuentros ante Midland y Quilmes. Su regreso podría darse recién en la décima fecha, cuando Temperley enfrente a Colegiales.

De esta manera, Domingo pierde a una pieza importante en el mediocampo justo antes de una seguidilla exigente, en la que el Gasolero buscará mantenerse en la pelea dentro de su zona.