Temperley pierde a Luciano Nieto por lesión y no llegará al clásico

El mediocampista sufrió un desgarro y estará al menos cuatro semanas fuera de las canchas. Se perderá el duelo ante Atlanta y el clásico frente a Los Andes.
Temperley sufrió una baja importante de cara a los próximos compromisos de la Primera Nacional. Luciano Nieto no podrá estar en las próximas semanas tras confirmarse que padece un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda.
El mediocampista había tenido que salir durante el primer tiempo en el empate sin goles frente a Gimnasia y Tiro de Salta, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico. Luego de los estudios realizados, el club confirmó la gravedad de la lesión.
De acuerdo a la información oficial, el ex jugador de Brown de Adrogué estará al menos cuatro semanas fuera de las canchas, lo que representa un problema para el entrenador Nicolás Domingo en un tramo clave del campeonato.
La lesión llega en un momento sensible, ya que el equipo de Turdera tiene por delante una serie de compromisos importantes. Nieto se perderá el partido del próximo domingo ante Atlanta en el estadio Alfredo Beranger y también el clásico frente a Los Andes, programado para el domingo 29 en el Eduardo Gallardón.
Además, tampoco estará disponible para los encuentros ante Midland y Quilmes. Su regreso podría darse recién en la décima fecha, cuando Temperley enfrente a Colegiales.
De esta manera, Domingo pierde a una pieza importante en el mediocampo justo antes de una seguidilla exigente, en la que el Gasolero buscará mantenerse en la pelea dentro de su zona.