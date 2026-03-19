Tras el fallecimiento de una niña de 8 años, detuvieron a su madre por "abandono de persona seguida de muerte"

La dueña de la habitación que le alquilaba a la progenitora y su hija avisó al 911 que la menor se había descompensado. Cuando llegaron al lugar los médicos del SAME ya no presentaba signos vitales. Pericias y declaraciones mostraron inconsistencias sobre lo que había ocurrido, que llevaron a la fiscal Gabriela Mateos a disponer su aprehensión.
El aparentemente misterioso caso del fallecimiento de una niña de 8 años en un cuarto de alquiler de Berazategui conmocionó a la región, ya que su propia madre fue detenida por la policía acusada de "abandono de persona seguida de muerte", al notar inconsistencias entres sus declaraciones y los primeros resultados de las pericias.
El hecho, investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del mencionado partido, fue alertado mediante un llamado de la dueña del inmueble al 911, en el cual dio cuenta sobre una menor descompensada en una de las habitaciones.
Luego, arribaron integrantes del Comando de Patrullas, quienes dialogaron con la dueña, la cual les aseguró que desde hacía seis meses le rentaba un cuarto a una mujer y a su hija.
Posteriormente, mencionó que la madre solicitó ayuda porque la menor se había desvanecido. No obstante, cuando los médicos del SAME arribaron al domicilio, constataron que la pequeña ya no presentaba signos vitales.
En ese marco, la titular de la UFI 3, Gabriela Mateos, acudió a la vivienda junto al personal de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) para supervisar los primeros relevamientos de pruebas, donde surgió que los profesionales médicos y los peritos de la Policía Científica detectaron signos en el cuerpo de la niña que no coinciden con el relato inicial brindado por la progenitora sobre una descompensación súbita.
Al considerar que el caso podría ser una situación de vulnerabilidad extrema y falta de asistencia previa, la magistrada decidió modificar la carátula de "Averiguación de causales de muerte" a "Abandono de persona seguido de muerte", ordenando la aprehensión de la madre.
Asimismo, el cuerpo de la pequeña fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, que resultará determinante para la causa.
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