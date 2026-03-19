Locomotoras y coches históricos recorrieron distritos del Sur y el Oeste del conurbano

Fueron remolcados desde el Ferroclub de Remedios de Escalada hasta el Depósito Haedo de la Línea Sarmiento. De allí serán llevados hasta Mechita, a 200 kilómetros, para participar de la Fiesta del Ferroviario, organizada por el Museo de esa localidad del partido de Bragado.
Una locomotora a vapor, otra diésel, un furgón postal y un coche de pasajeros, elementos históricos restaurados por el Ferroclub Argentino de Escalada, fueron remolcados hoy jueves desde Remedios de Escalada, en la Línea General Roca (LGR) hasta el Depósito Haedo de la Línea Sarmiento. Desde allí continuarán mañana viernes hasta Mechita, localidad ubicada a 200 kilómetros al Oeste de la Ciudad de Buenos Aires, para participar en la 18va. edición de la Fiesta del Ferroviario, organizada por el Museo Ferroviario Mechita, que se realizará el sábado y domingo.
La formación estuvo integrada por una de las máquinas de LGR, la General Motors modelo GT-22 CW-2 A909, utilizada en los distintos ramales diésel (entre ellos el que une Temperley con Haedo), el furgón de cola 989079, la locomotora a vapor Clase 12E 3925, la máquina diésel General Electric U13C 6016 (utilizada en los servicios locales del Roca hasta poco después de la electrificación de 1985), el vagón postal 4053 y el coche Hitachi SP625. Como los integrantes del Ferroclub estarán en Mechita, la sede Escalada estará cerrada el sábado y el domingo, y también el lunes (Día no laborable con fines turísticos) y el martes (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).
Para el traslado se utilizaron las vías principales de la Línea Roca hasta Temperley y luego el ramal de allí a Haedo, por lo que la colorida formación recorrió los partidos de Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza y Morón, concitando la atención de los fanáticos del ferrocarril que en distintos puntos registraron su paso.
Según informó el Museo Ferroviario Mechita en sus redes, el domingo habrá dos servicios con la formación histórica. La primera saldrá de Bragado a las 11, llegará a Mechita a las 11.18, donde tras un acto protocolar partirá a las 12.30, para llegar a Alberto Vaccarezza -cabecera del partido de Alberti- a las 13.01. De allí emprenderá regreso a las 13.30, efectuará parada en Mechita entre las 14.01 y 14.30 y arribará a Bragado a las 14.48. Desde allí volverá a salir a las 16, con parada en Mechita entre las 15.18 y 16.45 y llegada a Vaccarezza a las 17.16, de donde saldrá a alas 17.45, parada en Mechita entre las 18.16 y 18.45 y arribo final a Bragado a las 19.03.
La Fiesta del Ferroviario en Mechita, con entrada libre y gratuita, comenzará el sábado a las 13, con la apertura de exposiciones en la que participarán coleccionistas de Chivilcoy y arte ferroviario con maquetas en escala realizadas por Juan Pablo Colombo; y visitas guiadas al Museo Ferroviario. Tras un homenaje al reconocido internacionalmente y multipremiado artista plástico Juan Doffo, nacido en Mechita en 1948, en el cierre se presentará “Constructores del Fuego”, que fusiona danza, teatro y proyecciones, con una intervención inspirada en la obra de Doffo.
El domingo la apertura de la celebración será a las 10, con la actuación de la peña Añoranzas de la profesora Mirta Diano. Luego se presentarán en el escenario el Grupo Norteño, Daniela Luna, Dejavu, Oscar Chelo Delgado, Norbis de Achupallas, La Tronadora Rock, el Grupo de danza de Bragado, Claudia Lomeña y Anita Leiva. Paralelamente, habrá una feria de artesanos, manualistas y elaboradores de dulce, y un servicio de cantina. La celebración cuenta con el auspicio de las municipalidades de Bragado y Alberti, el Banco Provincia, Trenes Argentinos Operaciones, Trenes Argentinos Infraestructura y el Sindicato La Fraternidad, que nuclea a los conductores de trenes.
Mechita, ubicada en el kilómetro 200 del Ferrocarril Sarmiento desde Once, cuenta con tres servicios de pasajeros semanales que la unen con la Ciudad de Buenos Aires y la siguiente estación, Bragado. Su nombre fue un homenaje del Ferrocarril Oeste a la nieta del presidente Manuel Quintana (1904-1906), Mercedes, por la cesión de tierras. Y su origen fue absolutamente ferroviario: tras la extensión de la vía de Chivilcoy a Bragado, en 1904 el Ferrocarril Oeste -de capitales ingleses- dispuso la construcción de talleres para atender las locomotoras y la correspondiente estación. Según el último censo, cuenta con poco más de 2.100 habitantes.
Con la estatización de 1948, los talleres pasaron a depender de Ferrocarriles Argentinos. Con la desaparición de esa empresa estatal en la década del '90, pasó a depender la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP), denominada comercialmente Ferrobaires. hasta 2016, cuando la gobernadora María Eugenia Vidal dispuso su cierre. Luego se hizo cargo la empresa rusa Trans Mash Holding (TMH), con un acto encabezado por el entonces presidente Mauricio Macri y Vidal en mayo de 2018. Y en 2023 se produjo el último cambio: Motora Argentina, que pertenece al holding de inversiones argentino Cale Group, se hizo cargo de TMH y de los Talleres Mechita.
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