Locomotoras y coches históricos recorrieron distritos del Sur y el Oeste del conurbano

La Fiesta del Ferroviario en Mechita, con entrada libre y gratuita, comenzará el sábado a las 13, con la apertura de exposiciones en la que participarán coleccionistas de Chivilcoy y arte ferroviario con maquetas en escala realizadas por Juan Pablo Colombo; y visitas guiadas al Museo Ferroviario. Tras un homenaje al reconocido internacionalmente y multipremiado artista plástico Juan Doffo, nacido en Mechita en 1948, en el cierre se presentará “Constructores del Fuego”, que fusiona danza, teatro y proyecciones, con una intervención inspirada en la obra de Doffo.

El domingo la apertura de la celebración será a las 10, con la actuación de la peña Añoranzas de la profesora Mirta Diano. Luego se presentarán en el escenario el Grupo Norteño, Daniela Luna, Dejavu, Oscar Chelo Delgado, Norbis de Achupallas, La Tronadora Rock, el Grupo de danza de Bragado, Claudia Lomeña y Anita Leiva. Paralelamente, habrá una feria de artesanos, manualistas y elaboradores de dulce, y un servicio de cantina. La celebración cuenta con el auspicio de las municipalidades de Bragado y Alberti, el Banco Provincia, Trenes Argentinos Operaciones, Trenes Argentinos Infraestructura y el Sindicato La Fraternidad, que nuclea a los conductores de trenes.

Mechita, ubicada en el kilómetro 200 del Ferrocarril Sarmiento desde Once, cuenta con tres servicios de pasajeros semanales que la unen con la Ciudad de Buenos Aires y la siguiente estación, Bragado. Su nombre fue un homenaje del Ferrocarril Oeste a la nieta del presidente Manuel Quintana (1904-1906), Mercedes, por la cesión de tierras. Y su origen fue absolutamente ferroviario: tras la extensión de la vía de Chivilcoy a Bragado, en 1904 el Ferrocarril Oeste -de capitales ingleses- dispuso la construcción de talleres para atender las locomotoras y la correspondiente estación. Según el último censo, cuenta con poco más de 2.100 habitantes.

Con la estatización de 1948, los talleres pasaron a depender de Ferrocarriles Argentinos. Con la desaparición de esa empresa estatal en la década del '90, pasó a depender la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP), denominada comercialmente Ferrobaires. hasta 2016, cuando la gobernadora María Eugenia Vidal dispuso su cierre. Luego se hizo cargo la empresa rusa Trans Mash Holding (TMH), con un acto encabezado por el entonces presidente Mauricio Macri y Vidal en mayo de 2018. Y en 2023 se produjo el último cambio: Motora Argentina, que pertenece al holding de inversiones argentino Cale Group, se hizo cargo de TMH y de los Talleres Mechita.