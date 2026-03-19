Suman cámaras de vigilancia y lectoras de patentes en San Isidro

Desde la Secretaría de Seguridad comunal puntualizaron: “Nuestra prioridad es que la tecnología esté al servicio del vecino. A partir de la observación en tiempo real y del análisis de imágenes, el COM ya generó más de 6 mil alertas por presencia de personas sospechosas, lo que permitió despliegues preventivos de la Patrulla Municipal”.

La ubicación de los nuevos dispositivos responde a un exhaustivo análisis de estadísticas delictivas de la Secretaría de Seguridad Municipal y mapas de calor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Se priorizan:

-Vías de escape: sectores frecuentes de ingreso y egreso de vehículos vinculados a delitos y avenidas troncales.

-Zonas calientes: áreas próximas a partidos vecinos con mayor concentración de delitos e impacto en el perímetro de barrios vulnerables.

-Flujo peatonal: centros comerciales, corredores escolares, plazas y polos gastronómicos.

-Transporte público: vigilancia en las nueve estaciones ferroviarias de las líneas Belgrano Norte, Mitre y Tren de la Costa, además de paradas de colectivos de alto tránsito.

Como complemento clave, San Isidro fortalecerá su sistema de monitoreo vehicular. Para finales de mayo, el Anillo Digital contará con 200 cámaras lectoras automáticas de patentes (LPR) operativas -30 más que las actuales- blindando los principales accesos y egresos del distrito, así como toda la traza de la autopista Panamericana.

Actualmente, el sistema registra más de un millón de dominios por día. La incorporación de estos nuevos dispositivos permitirá cerrar el cerco digital, facilitando la identificación inmediata de vehículos con pedidos de secuestro o vinculados a investigaciones judiciales.

Para sostener esta red ampliada, el Municipio ya instaló 360 kilómetros de fibra óptica y montó un nuevo Data Center con alta capacidad de almacenamiento, lo que permite procesar, almacenar y gestionar en tiempo real la información generada por las cámaras.

El sistema incluye un protocolo estricto para cargas judiciales y operativas, permitiendo el seguimiento de vehículos de interés y la activación inmediata de operativos de interceptación cuando se detecta un auto buscado en cualquier punto del partido.