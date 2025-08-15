Tensión en supermercado en el centro quilmeño

Nuevamente, el casco céntrico del distrito queda en el ojo de la tormenta por episodios que generan tensión, miedo y repudio por parte de los lugareños, que cada vez salen menos de noche para no enfrentar estas situaciones. Lo cierto es que los sindicados, un hombre y una mujer que son pareja, están constantemente allí cuidando autos, pidiendo dinero en la calle y amedrentando a los clientes de los locales para que les den mercadería.

En esta oportunidad, lo que sucedió fue que entraron a un supermercado situado en la calle Mitre entre Rivadavia y Alsina, pasadas las 19.50, casi llegando al horario del cierre. El sujeto se desplazaba con muletas debido a una discapacidad y estaba acompañado por su mujer. Al ingresar, increparon a los clientes y quisieron robarles. No tenían armas, pero amenazaron a los presentes.

Una mujer salió y fue golpeada, mientras que a otra le dijeron que la iban a matar. Es por ello que llamaron al 911 y agentes policiales de la Comisaría Primera, que está a pocos metros de la escena, llegaron rápido para calmar las aguas. Los malvivientes se resistieron y fueron detenidos cuando escupieron los rostros de los uniformados, quienes los trasladaron a la seccional.

Pero lo que más indignó a las víctimas fue que a pesar de todo, estos quedaron libres a los pocos minutos de haber sido capturados. Esto se debe a que no concretaron el robo y no estaban armados, más allá de haber golpeado a una mujer, de amenazar y de resistirse a las órdenes de los agentes.