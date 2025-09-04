Transformarán subsuelo de la escuela en un estudio de cine

El proyecto que se lleva adelante en el establecimiento ubicado en Manuel Acevedo 1864 contempla un estudio de cine y fotografía, una sala equipada con impresoras 3D, un sector de proyección, además de aulas, talleres y sanitarios accesibles.

Según remarcaron las autoridades, la intervención permitirá ampliar la capacidad de la institución y fortalecer la formación de los estudiantes en disciplinas vinculadas a la producción audiovisual y la innovación tecnológica.

Recientemente, la jefa de Gabinete, Sol Tischik, junto al secretario de Educación de Lomas de Zamora, Darío Spampinato, visitaron la EET 7 para supervisar los avances de los primeros trabajos en el subsuelo. Además recorrieron la radio escolar de la Técnica, un proyecto que funciona gracias al Programa de Medios Digitales en la Escuela.

Durante la jornada, ambos dialogaron con estudiantes y docentes sobre la importancia de contar con espacios adecuados y modernos para desarrollar nuevas experiencias de aprendizaje.