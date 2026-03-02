Tras trágico incidente con motociclista, integrantes de Centro de Murga se puso a disposición de la justicia

Sobre lo ocurrido en la avenida 12 de Octubre, entre 392 y 393, la agrupación expresó su "profundo pesar por lo sucedido" el sábado, cuando Federico Martínez, de 36 años, perdió la vida a bordo de su moto, en la que se trasladaba junto a su hijo de 11 años. Ambos iban a pescar, pero un encuentro que no contaba con autorización municipal hizo que todo terminara de la peor manera.

En el texto fechado el domingo, los integrantes del citado Centro de Murga se pusieron "a total disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario a fin de esclarecer los hechos". Posteriormente, señalaron que "acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos, poniéndonos también a su disposición para lo que consideren pertinente". En este sentido, ratificaron su "compromiso con la verdad, la responsabilidad y el acompañamiento en este doloroso momento".

Tras el impacto, el corso se suspendió de inmediato. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Quilmes, a cargo de la fiscal Claudia Gabriela Vara. Hasta el momento, hay tres imputados, dos de ellos integrantes de la murga barrial que habría colocado el cable.

Al respecto familiares de la víctima señalaron que Federico "iba a pasear con su hijo, salía del trabajo y se cruzó con ese cable". "Habían dicho que era una soga, pero era un cable de metal recubierto con plástico. El municipio no había organizado ese corso, ni tenían permiso para cortar la calle", remarcaron.

Asimismo, comentaron que "ambos llevaban casco, iban a una velocidad normal". "La lesión fuerte le provocó la muerte", señalaron. Cabe destacar que a Municipalidad de Quilmes confirmó que la actividad no contaba con autorización y que la calle no debía estar cortada.

La dramática situación quedó grabada en una cámara de vigilancia y en la imagen no se puede visualizar claramente el cable que cruzaba toda la avenida y el cual Federico no pudo advertir.