Trenes: el ramal Tigre de la línea Mitre estará cerrado hasta fin de febrero

La interrupción afectará a toda la traza del ramal Tigre, así como a los sectores comprendidos entre Belgrano R y la terminal porteña, donde actualmente los trenes circulan con restricciones por el mal estado de los durmientes y rieles, muchos de ellos con más de cuatro décadas de antigüedad. Cabe destacar que tampoco circularán formaciones eléctricas hacia Retiro, por lo que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre operarán únicamente entre sus cabeceras y Belgrano R.

Durante el período de interrupciones, los usuarios que necesiten conocer alternativas de viaje podrán consultar la información oficial disponible en el sitio web del Gobierno Nacional.

TREN.webp Trenes Argentinos anunció el inicio de nuevas obras en las vías del Tren Sarmiento.

Entre las tareas previstas se incluyen la renovación de 7.700 metros de vías en zonas de difícil acceso y la intervención de puentes clave, como los ubicados en Figueroa Alcorta y Dorrego. Además, continuará la modernización del sistema de tercer riel y señalamiento. Uno de los puntos centrales será la puesta en marcha del nuevo sistema de señales en el acceso a Retiro, que reemplazará a uno centenario.

El paquete de trabajos contempla la instalación de 28 señales y balizas ATS, 16 máquinas de cambio, 70 cajas de circuitos de vía y pruebas de funcionamiento bajo estándares de seguridad.

Trenes Argentinos Infraestructura detalló que el plan integral en marcha incluye la renovación de 40 kilómetros de vía, 47 kilómetros de tercer riel, 24 pasos a nivel, 22 pasos peatonales y 65 puentes y alcantarillas. Gracias a cortes previos y trabajos nocturnos, ya se avanzó en 20 kilómetros de vías nuevas, el recambio en diez estaciones y mejoras estructurales en distintos pasos a nivel y puentes, con el objetivo de reducir interrupciones en el futuro.