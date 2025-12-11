Megaoperativo en La Salada por mercadería falsificada

La intervención, ordenada por la Justicia de Lomas de Zamora, se dio mientras cientos de personas realizaban compras previas a las fiestas, lo que generó un clima de tensión entre vendedores y compradores. A medida que avanzaban los allanamientos, más personal de seguridad fue enviado al lugar. También se dispuso la custodia de dos locales y uno de los accesos de la feria La Bristol II, lo que reforzó la presencia policial en toda la zona.

Muchos puesteros se mostraron angustiados por la situación. "Es una angustia por nuestros compañeros. Ver que les sacan la mercadería da mucha pena. Si no trabajamos, no comemos. Todos acá pagamos impuestos", expresó una vendedora que debió cerrar su puesto. Por ahora, no se conocen los detalles de la causa judicial que impulsó los allanamientos, aunque se espera que en las próximas horas se realice una comunicación oficial. El operativo coincide con un aumento del movimiento comercial por las fiestas y con una mayor vigilancia sobre la venta informal en grandes ferias del país.