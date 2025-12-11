Megaoperativo en La Salada por mercadería falsificada

La Policía Federal realizó allanamientos en varios puestos de los complejos Ocean y Bistro, ubicados en el Camino de la Ribera, lo que generó tensión con vendedores y los habituales visitantes.
La Policía Federal llevó adelante un megaoperativo en el complejo La Salada de Lomas de Zamora, con una serie de allanamientos focalizados en las ferias Ocean y Bristol, en el que confiscaron ropa sin marca o falsificada. El procedimiento, que incluyó el ingreso de cinco camiones de las fuerzas federales y el despliegue de efectivos en distintos accesos al predio, apuntó a los puestos que están ubicados sobre el Camino de la Ribera.
La intervención, ordenada por la Justicia de Lomas de Zamora, se dio mientras cientos de personas realizaban compras previas a las fiestas, lo que generó un clima de tensión entre vendedores y compradores. A medida que avanzaban los allanamientos, más personal de seguridad fue enviado al lugar. También se dispuso la custodia de dos locales y uno de los accesos de la feria La Bristol II, lo que reforzó la presencia policial en toda la zona.
Muchos puesteros se mostraron angustiados por la situación. "Es una angustia por nuestros compañeros. Ver que les sacan la mercadería da mucha pena. Si no trabajamos, no comemos. Todos acá pagamos impuestos", expresó una vendedora que debió cerrar su puesto. Por ahora, no se conocen los detalles de la causa judicial que impulsó los allanamientos, aunque se espera que en las próximas horas se realice una comunicación oficial. El operativo coincide con un aumento del movimiento comercial por las fiestas y con una mayor vigilancia sobre la venta informal en grandes ferias del país.
