Un detenido relacionado a una red de explotación sexual

En las últimas semanas se dieron distintos episodios que sacaron a la luz casos lamentables de redes de prostitución, agresiones sexuales a menores de edad y punteros que fueron capturados en consecuencia. Esta oportunidad no fue la excepción y lo cierto es que están tras los pasos de grandes líderes para poder desbaratar por completo narco-organizaciones que operan en la zona sur del conurbano.

Así las cosas, gracias a serias tareas de investigación, localizaron a un sujeto que vivía en la intersección de las calles 866 y 896 en las inmediaciones del barrio Los Eucaliptus de San Francisco Solano. Con las pruebas correspondientes y la debida orden de las autoridades judiciales, agentes del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Cuarta de Quilmes fueron a detenerlo.

Sin embargo, cuando llegaron a la puerta del domicilio, el sindicado escuchó el movimiento del operativo y empezó a escapar por el patio trasero hacia los techos de las casas vecinas. En consecuencia, los uniformados policiales irrumpieron y lo atraparon en plena fuga, evitando que este logre salirse con la suya, además de revisar los rincones de la casa y secuestrar elementos de relevancia para la investigación.

Así fue que se llevaron un teléfono celular, documentos, elementos de corte y fraccionamiento y múltiples envoltorios con una sustancia blanca compatible con el clorhidrato de cocaína. Todo quedó en manos de la justicia y el capturado fue trasladado a la mencionada seccional, en el marco de este caso que está tras los pasos de una red mayor de comercialización de estupefacientes y promoción de la prostitución en el distrito y alrededores.

Según especificaron, esta organización dedicada a dichos negocios ilegales, entre otras cosas, regenteaba mujeres y ofrecían sus servicios sexuales a través de diversos canales de comunicación. Luego, pactaban encuentros con clientes en distintos domicilios de los alrededores del barrio. Como si fuese poco, vendían estupefacientes al estilo menudeo en ciertos puntos específicos.

Es por ello que los investigadores de la fiscalía correspondiente buscan desbaratar por completo a esta red y evitar que otras mujeres caigan en las manos de los explotadores y proxenetas que habitan en el lado oscuro de la comunidad, además de promover el consumo de drogas.