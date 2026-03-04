Entra en su etapa final la renovación de la plaza Carlos Pellegrini de Llavallol

Uno de los beneficios inmediatos para los peatones es la construcción de nuevas veredas perimetrales. Estas tareas garantizan una circulación más fluida y segura, eliminando barreras arquitectónicas y mejorando la accesibilidad para personas con movilidad reducida y familias con cochecitos de bebés.

En sintonía con la promoción de hábitos saludables, la plaza incorporará un sector de juegos de salud e infantiles. Este equipamiento permitirá que niños y adultos realicen actividad física al aire libre en un entorno cuidado, fortaleciendo el encuentro vecinal y el bienestar integral de la comunidad.

Un diferencial de la obra es la apuesta por la ecología. El nuevo sector recreativo estará equipado con un calentador solar de agua, una iniciativa sustentable que facilita la estadía de los vecinos durante sus momentos de descanso y fomenta el uso responsable de las energías renovables en el espacio público.

Además, se están instalando nuevas pérgolas metálicas para sectores de sombra; mobiliario urbano renovado (bancos y mesas de convivencia) y se realiza la forestación que acompaña el diseño moderno del predio.

Para extender el aprovechamiento de la plaza durante la noche y brindar mayor tranquilidad a los habitantes del barrio, el proyecto incluye una renovación total del sistema lumínico. Se han instalado nuevas columnas de alumbrado y farolas con tecnología LED, lo que garantiza una visibilidad óptima, reduce el consumo energético y contribuye a la prevención del delito en el área.

Con estas reformas, la plaza Carlos Pellegrini se consolida como un punto de encuentro clave en Llavallol, reafirmando la importancia de recuperar los espacios verdes como motores de integración social y seguridad ciudadana.