Provincia

Mejoramiento del Camino de Cintura en La Matanza ingresó en la etapa final

La Dirección de Vialidad bonaerense precisó que los trabajos incluyeron la puesta a punto y reconstrucción de las colectoras y la calzada central, al tiempo que contemplan colocación de luminarias y dársenas y refugios de pasajeros para el transporte público

La obra de intervención integral en el distrito de La Matanza de la Ruta Provincial 4 -conocida popularmente como Camino de Cintura, y denominada por el Municipio avenida Diego Armando Maradona- se encuentra en su etapa final, según informó la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

Según se precisó, los trabajos incluyeron la puesta a punto y reconstrucción de las colectoras y la calzada central, al tiempo que contemplan colocación de luminarias y dársenas y refugios de pasajeros para el transporte público.

El administrador de Vialidad, Roberto Caggiano, aseveró: “Es una obra fundamental para toda la comunidad no sólo porque agiliza el tránsito y mejora los tiempos de viaje, sino también porque favorece la conectividad y el traslado de las y los vecinos”.

Y agregó: “Gracias a la decisión del gobernador (Axel) Kicillof, estamos en la etapa final de esta obra que impacta positivamente en la vida de todos los bonaerenses”.

Los trabajos se desarrollan a lo largo de 4,3 kilómetros, y forman parte del programa de conectividad vial e infraestructura productiva para la provincia de Buenos Aires, que cuentan con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

