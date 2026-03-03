Dos trenes que se utilizaron a Pinamar recorrieron distritos del Sur y el Oeste del conurbano

Para el traslado se utilizaron las vías principales de la Línea Roca hasta Temperley y luego el ramal de allí a Haedo, por lo que los seis coches CAF 593 fabricados en España entre 1982 y 1984, remolcados por una locomotora, atravesaron los partidos de Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza y Morón.

El servicio entre General Guido y Divisadero de Pinamar fue suspendido a partir del 1 de abril del año pasado "por cuestiones de seguridad operacional que impiden garantizar una normal prestación. La medida responde al estado de la infraestructura de vía que provoca movimientos irregulares en la formación durante la marcha; y al deterioro de los puentes, lo que representa un riesgo para la seguridad de los pasajeros que utilizan ese recorrido de 96 kilómetros", según informó oportunamente Trenes Argentinos Operaciones. En los meses siguientes, fue trasladado o despedido el personal que se desempeñaba en ese ramal.

Desde ese momento las formaciones quedaron almacenados en los Talleres Remedios de Escalada, y ahora se tomó la decisión de llevarlas a los Talleres Liniers, donde se realizarán las intervenciones para ponerlos nuevamente en servicio. Posteriormente serán llevados hasta Río Negro, donde la empresa estatal Tren Patagónico opera el servicio que une la capital Viedma con San Carlos de Bariloche, que actualmente es el tren de larga distancia con el recorrido más extenso de nuestro país: poco más de 900 kilómetros. También cuenta con un servicio que une "la capital de los lagos del Sur" con Ingeniero Jacobacci, algo menos de 200 kilómetros.

Previamente a estar en el ramal a Pinamar, los coches motores -incorporados por Trenes de Buenos Aires (TBA)- unieron Retiro con Rosario Norte en la Línea Mitre, y servicios diferenciales en la Línea Sarmiento, especialmente entre Puerto Madero y Castelar.